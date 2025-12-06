旅宿業引進外國人力設限 須符合學經歷、語文能力門檻

依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，來台的旅宿業外國技術人力可從事房務、清潔、訂房、接待、餐飲等工作。（報系資料照）

依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，來台的旅宿業外國技術人力可從事房務、清潔、訂房、接待、餐飲等工作，勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案指出，要從事旅宿服務業及商港碼頭業的外國人需要具備一定學經歷，包括需為我國畢業僑外生或取得國外大專校院副學士以上學位或高級中等學校畢業資格並需要有2年以上相關工作經驗，還需要符合薪資、專業證照等技術門檻外，且需具備一定語文能力條件。

依相關規定，僅要求來台工作的移工年齡需為16歲以上，另從事家庭外籍看護工及幫傭年齡須20歲以上，其他的外國技術人力也均無學經歷要求。僅有旅宿業及商港碼頭業外國技術人力有相關限制。

廣告 廣告

此外，草案中也提及若旅宿業及商港碼頭業雇主要引進外國技術人力，需要經指定方式與外國技術人力媒合及簽訂勞動契約。勞動部官員提及，就是要透過新成立的「跨國勞動力延攬中心」，並會建置專案選工系統讓雇主及勞工認識彼此。

更多中時新聞網報導

日職》古林期待對決林安可 經典賽埋伏筆

HBL》黃瀚陞養傷 謝旻耕帶隊自評65分

醫美診所若未自律 不排除強制評鑑