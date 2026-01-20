旅宿業技術人力說明會 業者怨：加薪綁最低薪員工難服眾

勞動部勞動力發展署20日召開首場外國技術人力說明會。（林良齊攝）

為了解決旅宿業缺工問題，勞動部今年起開放旅宿業可以以3.2萬元直接從海外引進合格的「外國技術人力」，但也要求應為國人加薪2000元，勞動部勞動力發展署20日召開首場說明會，會中最多業者表示，薪資最低薪的員工往往是新進員工或考核不佳，若要為他們加薪恐怕難以服眾，呼籲應更允許更彈性的方式加薪。

只要業者是旅館或觀光旅館業，可以用至少3.2萬元聘用經跨國勞動力延攬中心篩選、預審過的外國人，最晚於聘僱許可核發後次月為全時工作中且投保薪資等級最低的本國人勞工加薪至少2000元，即可取得名額。

但說明會中多名業者認為，公司中薪資最低的員工往往是新進人士或表現不佳的，若要求僅能為該等勞工加薪，可能在敍薪上不太公平，多名業者建議應更有彈性讓業者選擇加薪勞工；也有業者提及若業者於雇主認定函及取得聘僱許可函間加薪是否可計入加薪名額中？

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員黃偉誠表示，政策用意希望是為最低薪的勞工加薪，也希望透過制度性加薪，帶動整體勞工薪資調整，已收到業者意見，會研議是否有更好的方式。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉坦言，同意加薪的勞工選擇上不完美，但制度甫上路因此訂定較剛性的立法，但若是最低級距的勞工都可以擇一加薪，而且不會僅限房務員，而是可以選擇旅館中低薪勞工加薪。她曝露，賴清德總統關心最低工資勞工權益，也朌避免因為引進外國人造成低薪定錨、本國人相對剝奪感。

