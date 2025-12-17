旅宿業收外籍實習生疑權益不足 觀光署與勞部研議將規範明確化

將房間內打掃到一塵不染再一一擺上備品，飯店房務人員工作繁雜，卻也出現嚴重缺工，交通部2025年開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，背後人力議題也引發討論。

外籍實習生A同學表示，「我是旅館系的工作內容掃房間，大家都一樣工作跟正職一樣，外傳工作內容很重，我覺得不會，剛剛好。」

依照現行申請《外籍學生實習要點》，規定事觀光旅遊業或旅館業即可申請，期間最常是學制的二分之一，不得變更實習計畫內容、並不得從事與實習內容不符之工作。不過卻對核准比，是否透過仲介等都沒規範，另外因為實習並非提供勞務、不受《勞基法》規範，引發討論，可能缺乏保障。

勞動部法規委員會委員邱駿彥指出，「實際上他們可能就是真的跟一般受雇的勞工是一樣的，然後朝九晚五、每天8小時，加上加班的時間提供勞務，但是因為他們掛著實習生的名義的話，那他的勞動條件就可以跟一般的勞工不一樣。」

學者點出主管機關應該「落實稽查」，如果是假實習真工作，則應該遵照《勞基法》規範。對此勞動部已經在11月召開2次跨部會會議、觀光署也強調細節正在研議。

觀光署長陳玉秀表示，「應該他要有一個適合的津貼、保險、休息時間，我覺得這些，應該都是要保障實習生的，這個部分是我們已經有持續在進行討論。」

根據了解，未來將明確化項目包含實習生津貼數額、實習時間、休假權益，且不得低於勞動法令規定，也將避免學生負擔不當費用、建立重大事件通報機制等，對此旅宿業者樂見其成。

新北市旅館商業同業公會理事長陳建揚指出，「實習生有一些合法合權的保障，那我想這些實習生也會很樂意來台灣實習，而且我想這也可以大大的提升我們台灣勞動國際名聲。」

業者也提醒，行政院日前也拍板、要開放中階移工投入旅宿產業，如果未來規定明確，兩者應該要有區別，讓旅宿業者能妥善應用不同面向人力資源。