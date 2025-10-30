旅宿業明年開始可優先聘菲籍移工！ 最底薪資32k

▲ 示意圖／取自資料照

台北市 / 顏若宇 綜合報導

行政院今（30）日通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，其中包含開放旅宿業引進中階移工，以紓解業界長期缺工問題。觀光署長陳玉秀指出，旅宿業開放項目將涵蓋房務、清潔、櫃檯與餐飲四大類，招募對象以菲律賓移工為優先，起薪約新台幣32000元起，最快將於明年第一季正式上路。

根據2023年調查，國內旅宿業在房務及清潔人員部分仍有約6,600人缺口。行政院長卓榮泰表示，此次方案以「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」為原則，企業若為本國勞工加薪，方能申請增聘移工，並將同步放寬資深外籍勞工留用條件。

廣告 廣告

觀光署進一步說明，業者須先為薪資相對較低的本國勞工加薪2,000元，才具聘用中階移工資格。聘僱上限為本國員工勞保人數的10%，例如一家飯店若有100名本國勞工，最多可聘用10名外籍中階移工。

在條件方面，移工月薪不得低於3萬2,000元，並須具備語言與技術能力，包括曾任旅宿相關工作或接受專業訓練，以及具華語A2以上程度。勞動部也將於菲律賓設立專責招募據點，以利媒合及訓練作業。

原始連結







更多華視新聞報導

旅宿業將開放移工 觀光署：可從事房務清潔等4工作

緩解缺工荒！勞動部開放僑外生從事旅宿業 初聘最低3萬起

政院通過旅宿業開放中階技術人才 觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

