旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元

國內旅宿業長期缺工，行政院會今（10/30）拍板「跨國勞動力精進方案」，將開放旅宿業聘用外籍中階技術人力。觀光署指出，在保障本國勞工權益前提下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2千元，就能聘用一名外籍移工，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。

觀光署統計，目前國內旅宿業房務及清潔仍有6600名人力缺口，行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，包含本勞加薪、增額開放移工、資深移工留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心等，將首度開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，預計明年首季上路。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍今在立法院受訪時說明，過去旅宿業者一直希望開放外籍人力，觀光署已先後調整僑外生、外籍實習生制度，並持續與勞動部協調。她指出，「跨國勞動力精進方案」在保障本國勞工權益情況下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2千元，就能聘用一名外籍移工。

鄭憶萍指出，移工的薪資門檻為3.2萬元以上，聘用人數上限則為本國員工勞保投保人數10%，若一間飯店若有100名本國勞工，最多就能聘用10名外籍移工。她強調，觀光署會以補足6600名人力缺口為目標與勞動部協商，至於外籍移工的專業能力門檻，希望具有旅宿工作訓練、測驗，及華語能力達A2以上者，詳細規劃仍以勞動部公布為主。

