旅宿業有條件開放移工 商總許舒博：對大飯店很有幫助

勞動部昨天(30日)宣布開放旅宿業聘僱移工，條件是必須幫一名本勞加薪新台幣2000元，才能聘一名「技術型」移工，薪資門檻雖未公布，但外界評估會落在3.2萬元。全國商業總會理事長許舒博今天(31日)接受媒體聯訪時指出，此薪資跟最低工資也相去不遠，對大型飯店集團很有幫助。

行政院院會30日審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業只要幫1名全時本國勞工加薪2,000元，就能在「3K5級制」核配名額下多1名移工名額。旅宿業、商港碼頭業也只要幫1名本國勞工加薪2,000元，就能多引進1名「技術型」移工，預計明年元旦推出。

對此，全國商業總會理事長許舒博31日出席「金商獎」前接受媒體聯訪時指出，先求有再求好，中階技術移工薪資約3.2萬元，跟最低工資也相去不遠，對大型飯店集團很有幫助；他認為此政策合理，而且還能兼顧本國勞工的利益。他說：『(原音)也就是說開放了以後，所有旅宿業者能不能、要不要都看他自己，對於底層的勞工反而是一個加分；你用一個就加一個，用兩個就加兩個，不管他的薪資目前是多少，能夠幫他加一點薪水，一個人2千塊吧，那我想中階的3萬2事實上離我們基本工資也差不了太多啦。』

對於近期爆發非洲豬瘟，是否對餐飲業造成衝擊？許舒博說，溫體豬肉比較受影響，但冷凍豬肉的存量都還夠，撐10多天不會有問題，「這幾天是比較辛苦，但冷10幾天總比冷10幾年好」，全面爆發影響更大，所以政府禁運禁宰是必要的措施。

此外，針對台美關稅談判，許舒博指出，他30日有與行政院副院長鄭麗君會面，從她的反應上看來，台美應該談得不錯，應該比原來預期好一點，「不然不可能笑容滿面」；但他也建議盡快公布，讓所有企業有所依循，才好思考未來要如何布局或生產。