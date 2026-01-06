旅宿業服務品質再升級 新北市32家業者獲國際認證

CNEWS204260106a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府觀光旅遊局，今（6）日在市政府舉行盛大的授證典禮，由觀光旅遊局長楊宗珉，為31家優質旅宿業者，頒發「ISQM國際服務品質認證」。觀光旅遊局表示，獲獎業者包含22家旅館及9家民宿，取得ISQM認證，展現新北市旅宿業，在服務品質提升上的卓越成果，更為新北市觀光產業，注入嶄新的動能。

觀光旅遊局表示，ISQM國際服務品質認證，採金、銀、銅等3級獎項制度，素有服務業品質指標之稱。認證全面檢視硬體設施、服務流程完整性及人員專業素養，能獲獎實屬不易。新北市多家知名業者脫穎而出，包括福容大飯店淡水漁人碼頭、新北北海溫泉洲際酒店、薆悅酒店野柳渡假館一館，以及秀川居、私藏52等特色民宿，皆展現了專業且溫暖的待客之道。

觀光旅遊局表示，值得一提的是，大板根森林溫泉酒店，更榮獲「PetFAC金獎認證」，彰顯業者在寵物友善服務上的創新與用心。這些優質旅宿，將新北豐富的山海觀光資源，轉化為細膩的旅遊體驗，成為推廣新北觀光的最佳名片。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，服務品質是旅宿業的靈魂，期許獲獎業者，發揮標竿作用，透過經驗分享，帶動同業良性競爭。新北市市府團隊，也將持續扮演觀光產業後盾，透過政策輔導與資源挹注，陪伴業者在服務創新及永續經營上穩健前行，將新北市打造為國內外旅客嚮往的優質旅遊目的地。

照片來源：新北市府提供

