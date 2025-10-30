旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內

（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。

行政院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，預計明年首季上路，重點包含企業替本國勞工加薪就能增加外籍移工額度；給予資深外籍移工永居證，增加企業生產穩定力；設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能。

觀光署指出，旅宿業聘請移工規劃薪資最低至少新台幣3萬2000元，並要求基本華語能力，詳細技能資格後續會再協商。移工來源國則以勞動部跨國勞動力延攬中心將設海外據點的菲律賓籍移工優先，但仍以勞動部公告為主。

觀光署表示，開放移工的旅宿業為觀光旅館、一般旅館，民宿不在開放範圍內。

不願具名的旅宿業者對此表示，整體來說樂觀其成，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，觀光業明顯回溫，但服務業長期面臨人力不足的挑戰仍嚴峻，特別是清潔、房務與餐飲等基層職位。適度引進外籍勞工，確實有助穩定營運品質與服務水準。

該名業者表示，要求業者在聘用移工前，先提高本地員工薪資，這樣的設計具正面意義，能保障本國勞工權益不被壓縮，不過同時也希望政府在配套措施上給予更多支援。（編輯：張雅淨）1141030