旅宿業缺工有解！商總許舒博：先求有再求好 本勞加薪、業者補人力兩得益

商總理事長許舒博。資料照



為解決國內缺工和低薪問題，行政院會昨日通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。全國商業總會理事長許舒博今天表示，該項政策是「多次討論後兼顧雙方權益」的結果，看好既能幫助產業補足人力，也能促使本國基層勞工加薪。

行政院會拍板通過「跨國勞動力精進方案」，最受矚目的是鬆綁旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本勞就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

廣告 廣告

商總今日舉辦商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，理事長許舒博會前受訪時表示，政策規定旅宿業者可使用移工的比例上限為1成，屬於一個選擇性措施，「開放之後要不要用，看業者自己的選擇」，聘僱一名外勞就要幫一位本勞加薪2000元。

許舒博指出，目前基層旅宿人員的薪資約3.2萬元起跳，距離最低工資的差距不大，再聘僱移工的同時，又能夠為本勞加薪，「我認為這樣是合理的，政策先開放以後再調整，先求有再求好」。

同時，本次也規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪2000元，每加薪一位本勞就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採取此方案的雇主，所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

許舒博認為，許多產業如廢棄物清除業等3K行業也陸續開放，「台灣勞工普遍不願意從事這些行業，外籍勞工進來後能讓產業順利運作」，勞動部仍有其配額的限制，也兼顧到本勞利益的，對整體幫助很大。

更多太報報導

分析/學者籲從「人口策略」看跨國勞動力方案 檢討實習生保障、防低薪固化

旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢

旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元