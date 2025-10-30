旅宿業缺工有解？觀光署：開放僑外畢業生從事4種工作

觀光署表示將擴大開放僑外畢業生從事房務、清潔、櫃台和餐飲等4種和旅宿業相關的工作。(示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 國內旅宿業缺工問題懸而未決，觀光署長陳玉秀今(30)日前往立法院答詢時表示，由於國內房務和清潔等職位目前仍有6600個人力缺口，將擴大開放僑外畢業生從事房務、清潔、櫃台和餐飲等4種和旅宿業相關的工作。

針對國內旅宿業缺工問題，觀光署指出，2023年4月起到2024年9月為止，觀光署祭出旅宿業者薪聘人力薪資補貼，共增聘了2811名房務和清潔人員。然而截至目前為止，國內旅宿業光是房務和清潔2個職位，就有6600個人力缺口，顯然無法透過補助薪資補足人力。

觀光署說明，自勞動部宣布簡化僑外生評點制申請程序，爭取僑外留學生畢業後留在台灣工作後，至今已有1153人獲得核可；另有1822人申請實習，其中核准1360人的申請。而開放畢業僑外生從事旅宿服務工作後，這些通過申請的僑外生就能從事房務、清潔、櫃台和餐飲等職業。

此外，觀光署說明，開放僑外生從事房務、清潔、櫃台和餐飲等中階技術人力的前提，是保障本國勞工權益，不會因為旅宿業缺工後開放僑外畢業生投入旅宿業，就影響台灣勞工原有的福利。

