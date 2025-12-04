旅宿業缺工逾6千人！ 明年首季優先開放聘用菲籍移工

觀光旅宿業人力不足。（圖／TVBS）

旅宿業缺工危機持續加劇，政府正透過多管道引進外籍人力以紓解壓力。目前我國房務與清潔人員缺工高達6600人，許多業者被迫關房因應人力短缺，行政院近期拍板「跨國勞動力精進方案」，將引進中階移工從事房務、清潔等工作，起薪約32000元，最快明年第一季上路。同時，外籍學生實習制度已放寬，今年已有1822人申請，核准1360名。然而，學者提醒實習制度與中階移工政策需要配套調整，才能真正解決缺工問題。

來自印尼的大四學生Bintang是北市青旅的外籍交換生，今年6月來台實習，主要負責房務工作。北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，外籍交換生今年6月陸續到位，主要來自東南亞國家，他們有一半時間可以在台灣實習。由於語言溝通有困難，目前這些學生只能從事房務工作，若安排到櫃台或大夜班都有一定難度。

政府於去年10月公告放寬外籍學生來台實習政策，實習期間可達學制一半，今年7月再放寬科系資格。趙一任強調，疫情後旅宿業人力缺口非常龐大，缺工問題已蔓延至櫃台人力，有些業者因無法投入足夠人力進行房務清潔，只能選擇關房因應，造成更大損失。

行政院近期拍板的「跨國勞動力精進方案」鎖定四大重點：製造業加薪增聘移工、放寬外國技術人力留用上限、旅宿與商港碼頭引進中階技術人力，以及強化政府效能。旅宿業引進的中階移工起薪約32000元，可從事房務、清潔、櫃檯及餐飲四大類工作，採一比一原則，企業必須先替薪資較低的本國勞工加薪2000元，才能聘用中階移工，人數最高不得超過其勞保投保人數10%，以招募菲律賓移工為主。中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，雖然政策最快明年第一季上路，但配套措施和限制尚未明確規範，包括移工是否需要具備旅宿業相關經驗，以及需要多長時間的經驗等，許多飯店業者目前仍不知如何執行。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆提醒，更大的隱憂在於，早在中階技術人力開放前，觀光署就允許旅宿業引進國外學生實習，由於實習不屬於正式雇用，雇主只需支付津貼，無須負擔勞保或勞基法責任。他認為，如果實習制度不做改變，即使開放中階技術人力，業者可能仍偏好使用成本較低的實習生。趙一任則表示，外籍生雖不用支付薪資，但需要提供獎學金和實習內容，評估下來花費已不輸本國勞工。申請過程中也遇到一些難題，如學校找到的學生不符合教育部規定，導致許多人無法來台。

面對少子化與高齡化挑戰，全國商業總會理事長許舒博認為，未來應積極吸引外籍學生留台工作，甚至開放成為公民，確保人力穩定。他強調，台灣老人化越來越嚴重，讓這些年輕人在台灣念書後留下工作，甚至加入國籍，是必須走的方向，台灣終將成為一個開放移民的國家。

