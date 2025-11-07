旅宿業缺工5大原因若未能解 明年起開放啟用中階移工有用嗎？
[Newtalk新聞] 行政院日前拍板「跨國勞動力精進方案」，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，以觀光旅館及一般旅館為主，而民宿則不在開放範圍內，業者預計最快明年第一季就可以引進移工，但是否能圈此解決旅宿業長期以來的缺工問題，尚有待觀察。
觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規劃聘請中階移工的業者需要1比1，也就是替1名本國勞工加薪2000元，才能聘請1名移工；聘請移工的人數上限為勞保投保員工的10%，也就是說，若業者在勞保有100名員工，最高只能聘任10名移工。
另根據1111人力銀行「觀光旅宿餐飲業缺工調查」指出，旅宿業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。
由於旅宿業工作型態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大、最需要人手的時候，但假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。現在業者除了加薪搶人，也祭出許多福利措施留才，包括：提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金、掃房獎金、年終獎金、留任獎金以及久任獎金等。據人力銀行資料庫估算，有高達26.1萬筆餐飲住宿工作機會，包括：正職、兼職、計時、工讀、實習等，苦等求職者投履歷應徵。
21世紀外勞仲介公司協理游礎桓，近年積極協助旅宿業者引進外籍實習生，他直言許多旅宿業者展現誠意與配合度，依規定申請、符合法令聘用，也積極培訓外籍人員融入工作環境，許多雇主期盼能延續現有的「實習生制度」，讓已經在台灣熟悉文化與語言的外籍學生，留任轉為正式工作人員，將有助於抒解旅宿業迫在眉睫的缺工壓力。
游礎桓說，目前中階技術人力開放雖有進展，但旅宿業的適用範圍仍偏狹隘，業者普遍樂於配合政府相關政策，願意依中階技術人力的薪資標準聘用外籍人員，針對缺工最急切的基層房務及餐飲服務人員，願意提供合理待遇與完善管理制度，希望政府能更以靈活的角度，檢視旅宿與餐飲服務的實際人力需求，讓制度設計更貼近市場現況，兼顧產業發展與勞動權益。
