旅宿業聘外國技術工「給誰加薪才公平？」 勞動部連辦3場明會釋疑

勞動部勞動力發展署20日偕同交通部觀光署，舉辦「旅宿服務工作外國技術人力申請流程說明會」。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決旅宿業人力荒，今年起旅宿業替低薪本勞加薪2000元可聘外國技術人力1人，勞動部勞動力發展署與交通部觀光署連續3日，於北中南舉辦申請流程說明會，首場吸引150家飯店業者參與，但與會旅宿業者憂心「該給誰加薪」、「公平性」等問題，勞動部官員表示，希望藉此提升旅宿業整體薪資水準，是規劃此方案的初衷。

勞動部規劃「跨國技術人力精進方案」，今(20)日首場說明會於行政院新莊聯合辦公大樓舉行，由觀光旅館及一般旅館業者自行報名參加，勞發署署長黃齡玉現場特別提醒旅宿業者，這次政策的推動，重點在於提升國人薪資水準，雇主幫本國勞工加薪後，勞動部將進行定期及不定期查核，經查未實質加薪或有規避行為，將廢止聘僱許可，並管制名額2年。

今日說明會中，旅宿業者最關切的是「申請實務」，特別是規定為1名本國基層全時勞工加薪，可取得1名外國技術人力聘僱名額，該在何時加薪？勞動部說明，是在業者取得聘僱許可後，為本國基層勞工加薪2000元。但有業者卻質疑，限定給最低薪的勞工加薪，若是剛報到的新人或是表現不佳者，恐怕對其他勞工不公平。

根據勞動部規劃，飯店業者必須給予投保最低薪資投保級距的全時勞工加薪。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員黃偉誠解釋，假設一家飯店勞保投保人數為100人，就有10個加薪名額(10%)，如果最低薪者有20人，當然是雇主「擇優加薪」，回歸內部的考核機制，勞動部不會規定該給誰加薪。

至於有業者擔憂低薪者加薪後，薪資可能貼近或高於原本第2級薪資的勞工，黃偉誠表示，不排除公司內部、員工之間會有關心薪資差距的聲音，讓雇主聽到後，期望可帶動雇主給予其他勞工薪資調整，「一環帶動一環」，達到薪資帶動的效果。

雖然如此恐將造成旅宿業人事成本的提高，黃偉誠強調，這牽涉旅宿業自身經營，但旅宿業長期以來為外界詬病的，就是勞動條件偏低，希望由最低薪的帶動薪資成長，否則長期低薪也不是好事。

