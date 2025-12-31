旅宿業薪資開32K可聘雇外勞 還不用負擔就業安定費

旅宿業技術人力薪水至少要3.2萬、商港碼頭至少要3.9萬，皆不用負擔就業安定費，預估2026年度會引進1萬5000名海外技術人力。（報系資料照）

我國旅宿業長期薪資偏低，但在近年薪資稍有起色時，在業者呼籲之下，勞動部推動「跨國勞動力精進方案」，只要業者幫本國勞工加薪2000元即可取得外國人名額，勞動部31日公布相關法規並且提及外國人需要至少高中學歷並有2年工作經驗或副學士以上學位，並經過認可訓練或測驗通過還要滿足華語或英文A2（基礎級），旅宿業技術人力薪水至少要3.2萬、商港碼頭至少要3.9萬，皆不用負擔就業安定費，預估2026年度會引進1萬5000名海外技術人力。

跨國勞動力精進方案允許外國技術人力工作滿6年資深移工及副學士僑外生轉任，原有製造業、營造業、農業、看護、漁撈、雙語翻譯及廚師等職類外，還進一步開放旅宿業及商港碼頭業可以直接從海外引進技術人力。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，只要雇主幫1名投保薪資最低的全時勞工加薪2000元、並且其勞保級距至少增加1個級距，就能獲得1名外國人名額，若是查核發現未依規定加薪即會廢聘並且管制申請，外國人應透過跨國勞動力延攬中心直接從海外直接引進，目前跨國勞動力延攬中心首個海外據點就在菲律賓馬尼拉的外館。

蘇裕國提及，31日公告相關法規後，還要於1月2日公布僱主資格條件、外國人資格條件、國內求才合理薪資、加薪數額、核配比率、就業安定費數額等，其中旅宿業資格會要求取得觀光旅館業及旅館業，商港碼頭業則要求應為經交通部許可商港碼頭裝卸承攬業或貨櫃集散站經營業。

此次也放寬雇主聘僱外國技術人力可勞資合意住宿， 外界擔心恐怕是為了減少雇主負擔，蘇裕國指出，中階技術人力多為資深移工轉任，對台灣熟悉，可以協議繼續住在員工宿舍或是自行租房子等，減少雇主責任也符合外國人需求，至於旅宿業及商港碼頭業等則會要求雇主勞工媒合時應說明彼此條件。

