旅宿業要移工 洪申翰：外國技術人力是評估後選項

（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主要聘僱此類人力，除須替本勞加薪，也須透過海外延攬中心引進。至於旅宿業要藍領移工，勞動部長洪申翰說，外國技術人力是評估後選項。

行政院院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者。

方案也打開現行外國技術人力的配額天花板，取消雇主聘僱外國技術人力的人數，不得超過聘僱移工人數25%規定，讓雇主可全數留用資深移工；只是公司內的藍領、外國技術人力及白領，合計不得超過總員工人數的50%。

勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪指出，這次方案設計有核心概念，包含不對本國勞工造成衝擊、影響薪資等，機制上有一些突破，包含製造業增聘藍領移工或是旅宿業等聘僱外國技術人力，必須先替本勞加薪，且3年聘期到必須再加薪1次，才可維持移工名額等。

關於旅宿業及商港碼頭業的外國技術人力薪資規定，洪申翰不願鬆口，僅說會參考該行業客觀數據及不希望對本勞有影響，須和交通部討論；旅宿業薪資3萬2000元是討論過的數字，但還未擬定，門檻會落在3萬元至3.3萬元間，商港碼頭業薪資則近4萬元；技術能力要求的部分，則包含中英文語言能力等。

至於為何本勞是加薪2000元，洪申翰表示，這是經過綜合判斷，認為是企業比較負擔得起的金額，後續企業申請就會進行查核，並將定期透過勞保薪資，查核確認是否有維持薪資水準。

勞動部過去曾開放僑外生可從事旅宿業外國技術人力，但截至今年9月止，僅3人申請。媒體今天追問，若旅宿業者仍不願使用、要求開放藍領移工，未來是否再開放？

洪申翰表示，開放外國技術人力，已是勞動部評估後所給的選擇，如果業者不願意加薪增聘，那是他們的選擇，「我們就是開外國技術人力這個選擇」。

勞動部將成立海外延攬中心，強化國對國直接招募聘僱流程，洪申翰表示，雇主若要聘僱旅宿業的外國技術人力，未來必須透過延攬中心進行。

政府於111年4月30日推動移工留才久用方案，讓資深移工只要達到一定薪資、技術能力，就可轉為中階技術移工；勞動部今天宣布，未來「中階技術移工」都將一律稱為「外國技術人力」。（編輯：吳素柔）1141030