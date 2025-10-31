旅宿業開放外國技術人力 勞團：反對不當移工政策
（中央社記者吳欣紜台北31日電）行政院會昨天通過跨國勞動力精進方案，包含開放旅宿業外國技術人力等。勞團批評，國內移工已85萬人，相關政策缺整體規劃，且強迫勞動疑慮仍未減，反對不當開放移工政策。
行政院會昨天宣布跨國勞動力精進方案，包含將新增製造業藍領移工配額，以及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者。
另外，方案也打開現行外國技術人力的配額天花板，取消雇主聘僱外國技術人力的人數不得超過聘僱移工人數25%規定，讓雇主可全數留用資深移工；只是公司內的藍領、外國技術人力及白領，合計不得超過總員工人數的50%。
勞工團體台灣勞工陣線今天發布新聞稿，反對政府不當開放移工政策。
勞陣表示，國內移工人數今年9月底已達85萬8939人，就業服務法設有「警戒指標」，規範每年移工引進總人數；監察院也曾指出，行政部門對移工引進以及產業缺工狀況缺乏整體性規劃，並予以糾正，即便勞動部事後訂有指標，但迄今仍尚未提出確切總量數據。
勞陣提到，9月底國內知名自行車大廠巨大機械公司因遭美國海關暨邊境保護局（CBP）質疑涉及強迫勞動，而被發布暫扣令，台灣整體聘僱移工制度恐觸及國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標，在移工勞動處境尚未改善前持續擴大開放，只會讓更多移工陷入剝削與人權侵害，使台灣面臨國際制裁與聲譽危機。
勞陣指出，依就業服務法相關立法，目前移工聘僱應以「補充性」為原則，保障本國勞工就業權益為優先，法規雖允許在「國家重要建設工程」、「經濟社會發展需要」或「工作性質特殊、國內缺乏人才」等情況下專案引進移工，但相關部會至今未明確界定標準。目前製造業與營造業已依此規定開放，若旅宿業也納入開放範圍是否符合立法原意，極待檢討。
勞陣表示，雇主所謂「缺工」，根本原因在於低薪與惡劣勞動條件，根據就業服務法，雇主在引進移工前須先以合理條件於國內招募未果後才可申請，原意是藉此要求業者對本國勞工開出較高薪資吸引求職。但實際上，多數開放引進移工的職業別，薪資普遍停滯在3萬元上下，自然難以吸引國內民眾就業。
勞陣也說，雇主在聘僱移工後更僅願意支付最低工資，並以獎金制度或津貼差異對本國籍勞工與移工間進行區別對待。這種制度性壓低薪資作法，不僅造成移工在台不利處境，也繼續讓低薪產業持續低薪，無法吸引國內民眾就業，強化「缺工又低薪」矛盾現象。
勞陣主張，應全面檢討將移工政策工具化、壓低人事成本的聘僱模式，唯有落實改善工作條件，才能真正解決缺工問題；企業若一邊抱怨缺工，另一方面又不願提供合理報酬，只會讓台灣陷入「低薪地獄」與「勞動剝削」的惡名；反對以放寬移工政策為前提的錯誤解方。（編輯：張雅淨）1141031
其他人也在看
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 23 小時前
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
本勞加薪增聘外籍移工 全國產業總工會支持
[NOWnews今日新聞]行政院會今（30）日上午將提出跨國勞動力政策新方案，為保障本國勞工權益，製造業者若要增聘1名外籍移工，就必須替本籍勞工加薪2000元，估計4年內將有20萬名本勞受惠。對此全國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
血基會遭控刁難工會會務假 工會提不當勞動行為裁決
（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北30日電）台灣血液基金會企業工會今天赴勞動部前抗議，指基金會刁難工會申請會務假，並向勞動部提出不當勞動行為裁決；血基會則聲明，遵守法規絕未苛扣會務假，工會實屬誤解。中央社 ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 2 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前