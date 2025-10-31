旅宿業開放外國技術人力 勞團：反對不當移工政策

（中央社記者吳欣紜台北31日電）行政院會昨天通過跨國勞動力精進方案，包含開放旅宿業外國技術人力等。勞團批評，國內移工已85萬人，相關政策缺整體規劃，且強迫勞動疑慮仍未減，反對不當開放移工政策。

行政院會昨天宣布跨國勞動力精進方案，包含將新增製造業藍領移工配額，以及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者。

另外，方案也打開現行外國技術人力的配額天花板，取消雇主聘僱外國技術人力的人數不得超過聘僱移工人數25%規定，讓雇主可全數留用資深移工；只是公司內的藍領、外國技術人力及白領，合計不得超過總員工人數的50%。

廣告 廣告

勞工團體台灣勞工陣線今天發布新聞稿，反對政府不當開放移工政策。

勞陣表示，國內移工人數今年9月底已達85萬8939人，就業服務法設有「警戒指標」，規範每年移工引進總人數；監察院也曾指出，行政部門對移工引進以及產業缺工狀況缺乏整體性規劃，並予以糾正，即便勞動部事後訂有指標，但迄今仍尚未提出確切總量數據。

勞陣提到，9月底國內知名自行車大廠巨大機械公司因遭美國海關暨邊境保護局（CBP）質疑涉及強迫勞動，而被發布暫扣令，台灣整體聘僱移工制度恐觸及國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標，在移工勞動處境尚未改善前持續擴大開放，只會讓更多移工陷入剝削與人權侵害，使台灣面臨國際制裁與聲譽危機。

勞陣指出，依就業服務法相關立法，目前移工聘僱應以「補充性」為原則，保障本國勞工就業權益為優先，法規雖允許在「國家重要建設工程」、「經濟社會發展需要」或「工作性質特殊、國內缺乏人才」等情況下專案引進移工，但相關部會至今未明確界定標準。目前製造業與營造業已依此規定開放，若旅宿業也納入開放範圍是否符合立法原意，極待檢討。

勞陣表示，雇主所謂「缺工」，根本原因在於低薪與惡劣勞動條件，根據就業服務法，雇主在引進移工前須先以合理條件於國內招募未果後才可申請，原意是藉此要求業者對本國勞工開出較高薪資吸引求職。但實際上，多數開放引進移工的職業別，薪資普遍停滯在3萬元上下，自然難以吸引國內民眾就業。

勞陣也說，雇主在聘僱移工後更僅願意支付最低工資，並以獎金制度或津貼差異對本國籍勞工與移工間進行區別對待。這種制度性壓低薪資作法，不僅造成移工在台不利處境，也繼續讓低薪產業持續低薪，無法吸引國內民眾就業，強化「缺工又低薪」矛盾現象。

勞陣主張，應全面檢討將移工政策工具化、壓低人事成本的聘僱模式，唯有落實改善工作條件，才能真正解決缺工問題；企業若一邊抱怨缺工，另一方面又不願提供合理報酬，只會讓台灣陷入「低薪地獄」與「勞動剝削」的惡名；反對以放寬移工政策為前提的錯誤解方。（編輯：張雅淨）1141031