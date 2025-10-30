旅宿業開放技術人力、實習生制退場？勞長答

▲28歲的林小姐透過旅宿業先僱後訓方案，進入嚮往的旅宿業工作。（圖／雲嘉南分署提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣產業長期被詬病出現缺工，勞動部今（30）日提出「跨國勞動力精進方案」，其中開放旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，必須要滿足幫一位本國勞工加薪2000元，增加一位聘雇技術人力。但觀光署現行「招聘海外實習生」制度有衝突。勞動部長洪申翰表示，將與交通部討論如何改善海外實習生權益，讓他們得以轉銜到技術人力。



行政院院會今日針對移工政策提出四大方案，包括「製造業加薪本國勞工增加移工名額」，幫助本國勞工加薪2000元，可以為多一位移工名額，最高10%；另外，移工占總員工額度上限40%至45%。



其次，「旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力」，開放旅宿業（不含民宿業）、商港碼頭業申請外國技術人力，當幫一位本國勞工加薪2000元，可以開放一位符合薪資門檻、語言能力及技能資格的外國技術人力。



另外，勞動部這次也提出「放寬外國技術人力留用上限」，讓放寬外國技術人力留用上限從25%至100%，讓資深移工可全數留用；政府也會設立延攬中心、強化直聘轉換服務增加政府在跨國勞動力引入角色。



對於旅宿業及商港碼頭業的薪資門檻是多少？勞動部長洪申翰說，主要是要考慮行業本身薪資數據、主管機關判斷，即便觀光署稱要朝向3.2萬元，目前尚未拍板。



對於為什麼選擇開放旅宿業？洪申翰表示，因為自己實際去操作後，就發現有特定工項對於中高齡勞工有點吃力，但當年輕人也不選擇應聘，那麼導致旅宿業平均召聘時間比較長。

廣告 廣告

▲「製造業加薪本國勞工增加移工名額」，幫助本國勞工加薪2000元，可以為多一位移工名額，最高10%；另外，移工占總員工額度上限40%至45%。（圖／取自勞動部報告）





但他也強調，勞動部角色就是要維護本國勞工權益，也不是說業者今天想要什麼就是什麼。那麼假如海外實習生制度不退場，就是要維持聘用低於最低工資的海外實習生，或是就是要求比照聘請產業移工，不想用透過幫本國勞工加薪2000元及滿足層層門檻聘的外國技術人力。洪申翰斬釘截鐵說，「我們現在就是開技術人力這個選擇」，間接否決旅宿業開放移工訴求。



▲開放旅宿業（不含民宿業）、商港碼頭業申請外國技術人力，當幫一位本國勞工加薪2000元，可以開放一位符合薪資門檻、語言能力及技能資格的外國技術人力。（圖／勞動部提供）

然而，旅宿業過去長期未開放移工，但又存在人力缺口，因此觀光署提出《觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點》大舉開放國外學生來台灣旅宿業，以實習之名補足人力之實，但實習生因無須滿足台灣最低工資、勞健保規範，遭人詬病。



如今「外國技術人力」已放寬到旅宿業，那麼旅宿業海外實習生的「小門」是否應該收斂或退場？洪申翰說，目前該法規主管機關是交通部，而勞動部也希望針對實習生的權益可以進一步規範化，包括改善待遇等，讓這些熟悉台灣環境、具備中文能力的人可以朝向技術人力留台。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

旅宿業缺工嚴重！觀光署編10億元預算解決人力問題 僅增2617人

替本勞加薪增聘外籍移工 全國產業總工會：支持政府政策

外籍移工來台放寬！替本勞加薪2千能增聘 20萬國人受惠