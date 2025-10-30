旅宿業開放移工 學者警告恐釀同工不同酬與人權爭議

行政院拍板開放旅宿業引進移工，只要業者為本勞員工加薪，就有機會取得引進名額，盼藉此紓解服務業人力吃緊問題。不過學者提醒，若未配套完善，恐引發薪資差異與勞權爭議，甚至掩蓋產業結構與工作條件的根本問題。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，以「本勞加薪換外勞名額」為誘因的設計，初衷雖是鼓勵業者調薪，但若相同性質的工作，本勞與外勞待遇差距過大，恐引發勞資爭議甚至涉及人權問題，同工不同酬的疑慮不可忽視。他以巨大公司遭美方指控涉嫌強迫勞動為例指出，台灣企業在國際供應鏈上已面臨勞動標準壓力，政府推動相關政策前，應邀集勞動、社會與國際法專家研議完整配套，避免重演爭議。

邱達生指出，台灣部分產業確實存在缺工現象，特別是中南部製造業，中階主管與技術人力均難尋。但他也提醒，這類現象部分屬於摩擦性失業，不全然是長期人力短缺。尤其在美國總統川普啟動對等關稅政策後，部分製造業出口受衝擊，問題恐已從「缺工」轉為「缺訂單」，如紡織業已有關廠案例，政府在推動政策前，應審慎評估實際情況。

台大經濟系名譽教授陳博志也持保留態度。他指出，引進低階勞工雖可短期紓解旅宿業壓力，但長期而言將與本地基層勞工競爭，壓縮就業機會與薪資水準，對勞動市場未必有利，「這項政策應該非常謹慎」。

陳博志表示，過去開放移工的制度相對簡化，只要許可的企業，在國內公開招募後仍找不到人，即可申請引進，難以確認是否真屬人力短缺。他建議政府可比照環評設立「經濟評估」機制，由專家審查企業提供的待遇與需求是否合理，若改善工作條件後仍招募困難，再考慮開放移工。他強調，政府應先釐清人力不足的根本原因，是待遇不佳還是真實缺工，避免以開放外勞取代改善結構問題。

