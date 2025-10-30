旅宿業開放移工「涵蓋4大範圍」 業者引進需替本國勞工加薪兩千
針對旅宿業缺工議題，行政院今（30）日拍板開放引進中階移工來台。交通部觀光署表示，引進移工可從事的項目包含房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，起薪約3萬2千元。
根據觀光署提出的報告，2023年旅宿業在房務清潔人員仍有約6600人缺口待補，為解決國內缺工問題，政院會拍板「跨國勞動力精進方案」，開放引進中階移工來台從事旅宿業。不過若業者要聘請中階移工，需要先替本國籍勞工加薪2000元，才得增聘一名移工。
勞動部長洪申翰補充說明，在不同行業會訂定不同的薪資門檻，將參考各行業別的統計薪資數據，不影響國人的薪資條件下，會與目的事業主管機關做相關討論。
觀光署表示，移工來台從事房務、清潔、櫃檯及餐飲項目為主，並要求基本華語溝通能力，目前先以招募菲律賓籍的移工優先，目標明年第一季上路，期盼保障本國勞工前提下，補足內需人力缺口。
台北／林品瑄 責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
關稅談判有好消息？鄭麗君：APEC後達共識將會商
政院修法「故意殺人、兒虐」判逾10年者不得假釋 精神障礙不得死刑
鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：和平要靠實力、正義不會孤單
其他人也在看
闖紅燈被提醒竟怒攔車！73歲翁躺路中央「車陣全卡死」下場曝
新北市三重驚傳離譜行車糾紛！73歲陳姓騎士無視紅燈右轉，遭駕駛按喇叭提醒竟大發雷霆，不但一路尾隨辱罵騷擾，更直接攔車躺臥馬路阻礙交通，讓後方車輛動彈不得，駕駛只好報警求助。警方抵達後，騎士才離開現場，雖雙方互不提告，但騎士已觸法，最高可罰3萬6千元！專家呼籲用路人應冷靜以對，切勿讓情緒失控釀成憾事。TVBS新聞網 ・ 1 天前
旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內
（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。中央社 ・ 23 小時前
【有影】松山文創園區2025原創基地節 串聯產業遺產探索台北城市記憶
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導 松山文創園區2025原創基地節以「沿之有物」為主題，從一條舊鐵道出發，帶大家重新感受鐵道與產業交織的城市記憶。活動展出6件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。 台北市文化局局長蔡詩萍表示，根據觀光署最新統計，台北前三大觀光熱區分...匯流新聞網 ・ 22 小時前
投信公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」開跑
【記者柯安聰台北報導】為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，獲各大專院校熱情參與，今年度投信投顧公會持續...自立晚報 ・ 20 小時前
加薪定錨？旅宿業「加薪2千」換外國技術人力名額
為了解決服務業缺工，勞動部擬透過外國技術人力滿足業者人力需求，初步鎖定旅宿業及商港碼頭業，僅要求業者為聘僱全時本國籍勞工加薪2000元，每加薪1位本勞就多一位外國技術人力名額，最高不能超過員工10％，外界憂心僅要求3年加薪2000元、幅度恐怕太低，更擔心會與22K政策相仿成為加薪定錨，業者未來恐怕只願3年加薪2000元，勞動部官員則稱，可能原本的事業3年都沒加薪。中時新聞網 ・ 22 小時前
為本國勞工加薪可換移工名額 跨國勞動力方案內容一次看
勞動部今（30）日祭出「跨國勞動力精進方案」，規劃開放製造業、旅宿及商港碼頭業等特定行業，每為本國勞工加薪2000元，就可獲得1個聘用移工名額。此外也將放寬製造業外國技術人力留用上限，雇主可申請資深移工全數留用，但仍不可超過總員工數一半。相關政策預計自明（2026）年1月起陸續實施。公視新聞網 ・ 20 小時前
勿讓市府財政雪上加霜 桃議員謝美英籲財政局審慎理財
桃園市議員謝美英30日在議會質詢時指出，張善政市長上任後積極推動多項福利政策，雖然造福市民、提升生育率成效顯著，但財政局必須謹慎因應、維持財務平衡，避免讓已亮紅燈的桃園財政狀況更加惡化。謝美英表示，張善政市府陸續推出包括免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA基因篩檢及五歲兒童助學金等多項婦幼友善政策，其中不少方案更是全國首創，展現市府積極改善少子化問題的決心。此外，桃園還領先全國實施「擴大LDCT肺癌篩檢」計畫，協助民眾早期發現疾病，挽救無數家庭。然而，政策推動應兼顧永續財政，不應排擠原有預算或擴大赤字。謝美英進一步指出，中央近年多次以桃園「非法定社福支出過多」為由，連續三年扣減一般性補助款，累計達1.3億元，去年更達最高上限1億元。她憂心若市府未妥善規劃，恐影響市庫運作，呼籲財政局應提早研擬對策，避免社福政策成為財政負擔。除財政議題外，謝美英亦針對市府人事管理提出關切。她指出，近期長榮空服員請假爭議引發社會關注，強調「公務員也是廣義勞工」，市府應確保員工請假權益不被刁難。她並引用《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》於今年六月修正的五大重點，包括明訂職台灣好新聞 ・ 20 小時前
加薪2千換移工名額恐變相定錨薪資 勞動部將定規範防假加薪
行政院院會今天(30日)審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業、旅宿業、商港碼頭業每幫1名本國勞工加薪新台幣2,000元，就能多引進1名移工。對於這是否會出現變相的薪資「定錨」，勞動部下午接受媒體訪問時表示將設查核機制，以避免政策被濫用。 行政院院會30日審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業只要幫1名全時本國勞工加薪2,000元，就能在「3K5級制」核配名額下多1名移工名額。旅宿業、商港碼頭業也只要幫1名本國勞工加薪2,000元，就能多引進1名「技術型」移工，預計明年元旦推出。 勞動部長洪申翰指出，設計此政策最擔憂的就是出現低薪定錨的狀態，所以旅宿業、商港碼頭業只開放技術型移工，並設置薪資門檻，目前僑外生從事旅宿業的薪資門檻初聘是3萬元、再聘是3.3萬，商港碼頭又會更高，勞動部將參考客觀數據訂定。 對於旅宿業過去常喊缺工、希望開放移工，這次卻限制在有薪資門檻的技術型移工，是否難解缺工問題？洪申翰回應不是業者想要什麼，就給他什麼；他並數度強調「現在就是只開放技術人力這個選擇」，若旅宿業不幫本勞加薪，那是業者的選擇。 對於本國勞工加薪2,000元能增聘1名移工，3年後要再加薪中央廣播電台 ・ 22 小時前
服務業首開「外國技術人力」！勞長：薪資、語言門檻不衝擊本勞
我國過去以工作內容區分技術人力及基層移工，但為解決旅宿業缺工，勞動部開放旅宿業等服務業可直接從海外引進並使用外國技術人力，但從事工作內容卻包括房務、清潔外，還包括訂房、附屬餐廳外場等，外界憂心取代本國人工作，勞動部長洪申翰稱，技術人力有薪資門檻、語言等技術門檻認為不致於影響本國勞力。中時新聞網 ・ 20 小時前
政院今通過「跨國勞動力精進方案」 讓本國勞工加薪並保障移工權益
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。該方案除海外延攬中心於明（2026）年第1季上路外，其餘政策將於明年元月密集實施，並適時滾動檢討。而列席院會後記者會的勞動部長洪申翰也透露，將在移工目標國成立中心，目前最可能的地點是菲律賓。待據點成立，旅宿業與商港碼頭業可藉此透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪，且要符合薪資門檻、語言能力及技能資格。 據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人；2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。截至今年3月為止，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業的職缺已達12.7萬筆；各大職類技術人力職缺11.3萬筆。 今天通過的「跨國勞動力精進方案」，以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為4大原則。 製造業方面，雇主替1名本勞加薪2000元，就多一位移工聘用名額，最高可增加10%配額；若新頭殼 ・ 23 小時前
投保汽車第三人責任保險 金管會給3點提醒
（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，民眾駕車上路除應注意行車安全，建議民眾可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉交通事故賠償責任風險，但要留意3點，包括部分狀況為不保事項、妥善留存事故資料，以及若有和解時應通知保險公司派人參與。中央社 ・ 19 小時前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位...華視 ・ 1 天前
出現業者終止機器人理財 金管會：仍有一家新增申請中 規模逐步成長 審慎樂觀
野村投信機器人理財「理財農場」將自11月1日起終止服務，金管會證期局副局長黃厚銘指出，野村投信基於商業考量決定終止，「予以尊重」，且目前仍有一家業者送件申請開辦業務，整體機器人理財規模仍持續逐步成長，對於後續抱持「審慎樂觀」態度。中時財經即時 ・ 18 小時前
旅宿業將開放移工 觀光署：可從事房務清潔等4工作
（中央社記者余曉涵台北30日電）針對旅宿業缺工議題，行政院今天拍板開放中階移工從事旅宿業。交通部觀光署署長陳玉秀表示，旅宿業將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作。中央社 ・ 1 天前
機器人理財規模9月底達148億元 金管會：審慎樂觀
（中央社記者蘇思云台北2025年10月30日電）金管會統計顯示，截至今年9月底止，17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達新台幣148.52億元，年增42.9%。不過，野村投信日前宣布11月起終止機器人理財服務，金管會表示，雖有業者退出，但還有新業者正審核中，對業務持審慎樂觀態度。自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。金管會最新統計顯示，截至9月底共17家業者開辦機器人理財業務，銀行10家、投信4家與投顧3家，累積資產規模達148.52億元，年增42.9%，累積客戶數達到22萬7245人，年增11.85%。野村投信機器人理財「理財農場」預計11月1日起終止服務，媒體關注對機器人理財整體業務態度為何，金管會證期局副局長黃厚銘表示，相關業務逐步成長中，雖然野村投信終止服務，但目前也有一家業者申請審查中，對業務持審慎樂觀態度。金管會統計顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產中央社財經 ・ 18 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 19 小時前
旅宿業開放外籍移工! 觀光署曝"4範圍"明年1月上路
財經中心／綜合報導旅宿業缺工有解？行政院會今（30）拍板跨國勞動力精進方案，開放外籍移工從事旅宿業。觀光署表示，規畫將開放房務、清潔、櫃檯、餐飲等4大項，起薪約3萬2000元，以招募菲律賓移工為優先，最快明年第1季上路。走進飯店旅店、乾淨的床，整齊備品、還有美味的餐飲，跟一塵不染的環境，全都是出自員工的用心打理，缺工潮下，旅宿業者首當其衝，難以招人，現在也開放外籍人士。觀光署署長 陳玉秀vs.立委洪孟楷(國)：「房務跟清潔，(未來開放之後，會不會我們國人去國旅以後，以後看到我們辦理報到的同仁，櫃檯是外籍人士來服務)，櫃檯跟餐飲也有，所以有4個項目」。我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補。(圖/民視新聞)根據統計，我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補，如今行政院拍板定案，開放外籍移工從事旅宿業。預計將開放中階技術人力，包括房務、清潔、櫃台及餐飲，起薪約3萬2千元，中階技術移工採一比一，必須先幫企業裡薪資"相對低"的本國勞工加薪2000元，才能聘外籍移工。旅宿業者Rex：「我們會請到外籍勞工，一定就是因為有些台灣人，他可能就不做嘛，請外籍移工來旅宿業進行工作，還是什麼的也好，我覺得這對我們整個行業來講，是正向的」。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田：「進來的這個受訓時間，是不是可以扣除，那進來以後，我們大概一個中階幹部，要幫他受訓，大概是需要要6個月左右，我們有大概3個(外籍員工)，我們大概有兩個，已經可以直接上手，一個還要輔導，開放外籍的勞工，當然我們是非常歡迎的」。旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力。(圖/民視新聞)旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力，才能申請，另外勞動部也會在菲律賓設置引進據點，以菲律賓移工為優先，預計最快明年第1季上路。原文出處：須先幫本國勞工加薪2千！政院拍板開放移工從事旅宿業 更多民視新聞報導9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼 勞動部：最高補助70%澎湖漁港驚現浮屍！失聯外籍漁工命喪海中 船長心碎認出夥伴免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款民視財經網影音 ・ 16 小時前
旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元
國內旅宿業長期缺工，行政院會今（10/30）拍板「跨國勞動力精進方案」，將開放旅宿業聘用外籍中階技術人力。觀光署指出，在保障本國勞工權益前提下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2000元，就能聘用一名外籍移工，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。太報 ・ 23 小時前
寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開......風傳媒 ・ 21 小時前
她切除6公斤多囊腎獲親人活腎移植 專家提醒有家族史要多注意
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】47歲補教業陳老師因多囊腎導致腎功能惡化、雙側腎臟腫大至正常的20倍。彰基醫學中心團隊先以達文西手術切除兩側腎臟，再由陳老師的妹妹捐贈活體腎臟完成移植，手術順利、腎功能恢復良好，陳老師已於9月重返講台。 健檢發現罹患多囊腎 達文西系統切除6公斤腎臟並移植完成 陳老師2016年健檢發現罹患多囊腎，長期於彰基腎臟內科追蹤，但病情逐年惡化，至2024年底進入末期腎臟病階段，且腹部嚴重脹大不適，使生活與工作受限。彰基團隊啟動活體腎臟移植評估，家人積極響應，其中妹妹經組織配對、血液交叉配合試驗及完整健康狀況符合捐贈，為治療帶來轉機。 彰化基督教醫院泌尿外科陳俊吉醫師指出，陳老師的多囊腎體積過大，壓迫腹腔增加移植困難，為了創造安全操作環境，團隊先以達文西系統進行雙側腎臟切除，利用3D高解析視野與靈巧器械精準分離、控制出血，減少疼痛與恢復期。切除的兩側腎臟共重6公斤，比正常腎臟大約20倍。術後雖一度出現心包膜積水，但心臟科即時導管處置，三個月後順利完成移植。 親情支援妹妹捐腎 心中滿滿感謝 陳老師回憶，罹病後看著腎臟逐年腫大、功能惡化，心情也隨之低落，對生活及工作造成極健康醫療網 ・ 1 小時前