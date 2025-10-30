旅宿業開放移工「涵蓋4大範圍」 業者引進需替本國勞工加薪兩千

財經中心／綜合報導旅宿業缺工有解？行政院會今（30）拍板跨國勞動力精進方案，開放外籍移工從事旅宿業。觀光署表示，規畫將開放房務、清潔、櫃檯、餐飲等4大項，起薪約3萬2000元，以招募菲律賓移工為優先，最快明年第1季上路。走進飯店旅店、乾淨的床，整齊備品、還有美味的餐飲，跟一塵不染的環境，全都是出自員工的用心打理，缺工潮下，旅宿業者首當其衝，難以招人，現在也開放外籍人士。觀光署署長 陳玉秀vs.立委洪孟楷(國)：「房務跟清潔，(未來開放之後，會不會我們國人去國旅以後，以後看到我們辦理報到的同仁，櫃檯是外籍人士來服務)，櫃檯跟餐飲也有，所以有4個項目」。我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補。(圖/民視新聞)根據統計，我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補，如今行政院拍板定案，開放外籍移工從事旅宿業。預計將開放中階技術人力，包括房務、清潔、櫃台及餐飲，起薪約3萬2千元，中階技術移工採一比一，必須先幫企業裡薪資"相對低"的本國勞工加薪2000元，才能聘外籍移工。旅宿業者Rex：「我們會請到外籍勞工，一定就是因為有些台灣人，他可能就不做嘛，請外籍移工來旅宿業進行工作，還是什麼的也好，我覺得這對我們整個行業來講，是正向的」。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田：「進來的這個受訓時間，是不是可以扣除，那進來以後，我們大概一個中階幹部，要幫他受訓，大概是需要要6個月左右，我們有大概3個(外籍員工)，我們大概有兩個，已經可以直接上手，一個還要輔導，開放外籍的勞工，當然我們是非常歡迎的」。旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力。(圖/民視新聞)旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力，才能申請，另外勞動部也會在菲律賓設置引進據點，以菲律賓移工為優先，預計最快明年第1季上路。原文出處：須先幫本國勞工加薪2千！政院拍板開放移工從事旅宿業 更多民視新聞報導9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼 勞動部：最高補助70%澎湖漁港驚現浮屍！失聯外籍漁工命喪海中 船長心碎認出夥伴免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款

民視財經網影音 ・ 16 小時前