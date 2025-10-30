旅宿業、製造業外籍移工大鬆綁！「4大方案」結合加薪一次看

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

為因應企業抱怨台灣勞工人力不足，行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部跨國勞動力精進方案報告，通過相關4大方案，希望透過多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題，全案在院會獲得通過。

旅宿業、製造業外籍移工大鬆綁，勞動部釋出4大方案。（圖／行政院攝）

四大方案如下：

一、凡是製造業替本國勞工加薪，可增加外籍移工名額。勞動部表示，為了讓製造業補足基層人力需求，兼顧本國勞工薪資條件提升，規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪，每加薪一名本國勞工，就在3K5級制核配名額外，多一名移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。且採此方案的雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

二、放寬外國技術人力留用上限。勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計不得超過總員工50％，同時鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範。

三、旅宿業及商港碼頭業開放引進外國技術人力。凡是「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力，且直接從海外引進。雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一名本國勞工，就多一名外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

四、具體落實國對國直接聘僱外籍移工。面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱。另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。

勞動部表示，面臨缺工及低薪挑戰，政府及企業應共同努力，輔導並引導企業優化勞動條件，以利提升國人薪資待遇，同時補實勞動力，改善產業缺工及低薪現況。

