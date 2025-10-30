旅宿缺工6600人！行政院將開放移工補4類工作
旅宿業長期反映人力招聘困難，行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能先從菲律賓引進人力。
觀光署表示，受缺工影響，業者希望進用移工，之前已透過僑外生留台、外籍實習生來台等方式補人，並持續與勞動部協調，最主要前提仍要保護本國勞工權益。據悉，勞動部預估最快明年第1季在菲律賓設立據點，優先引進菲國移工。
觀光署指出，業者替本國籍員工加薪2000元，就可以進用1位外籍人力，本國單位投保員工數的10％是進用外籍員工的上限，最低薪資朝32K努力。
觀光署說明，目前以調查缺工6600人來跟勞動部協商。專業部分，希望引進的移工曾有旅宿相關經驗、訓練或通過測驗，語言也要有基本能力，例如華語檢定A2左右。
旅宿業將開放移工 觀光署：可從事房務清潔等4工作
（中央社記者余曉涵台北30日電）針對旅宿業缺工議題，行政院今天拍板開放中階移工從事旅宿業。交通部觀光署署長陳玉秀表示，旅宿業將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作。中央社 ・ 6 小時前
旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內
（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。中央社 ・ 4 小時前
旅宿業明年開始可優先聘菲籍移工！ 最底薪資32k
行政院今（30）日通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，其中包含開放旅宿業引進中階移工，以紓解業界長期缺工問題。觀光署長陳玉秀指出，旅宿業開放項目將涵蓋房務、清潔、櫃檯與餐飲四大類，招募對象以菲律賓移工為...華視 ・ 5 小時前
旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元
國內旅宿業長期缺工，行政院會今（10/30）拍板「跨國勞動力精進方案」，將開放旅宿業聘用外籍中階技術人力。觀光署指出，在保障本國勞工權益前提下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2000元，就能聘用一名外籍移工，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。太報 ・ 4 小時前
旅宿業最快明年Q1引進菲籍移工 最低薪資拚3.2萬元
觀光署統計，目前國內旅宿業房務及清潔仍有6,600名人力缺口，行政院30日在院會通過跨國勞動力精進方案，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進。觀光署表示，規劃旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年Q1優先在菲律賓設立據點直接引進。中時財經即時 ・ 5 小時前
行政院拍板「跨國勞動力精進方案」 開放旅宿、商港碼頭業聘僱中階移工
行政院會今（30）日討論通過勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，該方案將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。勞動部說明，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪2000元三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 58 分鐘前
政院拍板！跨國勞動力精進方案四措施 明年元旦上路
為因應少子化、高齡化造成的人力短缺，勞動部提出《跨國勞動力精進方案》，以「加薪換名額」、「放寬技術人力留用」、「開放旅宿與港口技術人力」及「強化政府延攬效能」四大措施為主軸，鼓勵企業提升本勞薪資與留才，同時引進外籍人力、擴大直接延攬管道，打造本勞優先、勞資雙贏的人力政策，行政院30日拍板，預計明年元旦上路。中時財經即時 ・ 3 小時前
解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工
行政院會於30日拍板擴大引進外籍移工，推出全新政策緩解台灣缺工問題。根據新方案，企業若先替本國勞工加薪2000元，便能額外聘用一名薪資32000元的外籍移工，首波將以菲律賓籍為優先考量。此政策預計最快於明年1月實施，適用於旅宿業、碼頭業等四大產業，預估未來4年內將有20萬名本國勞工受惠。然而，產業界雖樂見人力增加，但對於移工住宿問題仍有疑慮。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
旅宿業將開放外籍移工 觀光署曝範圍：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲
旅宿業缺工未解，據統計我國旅宿業房務及清潔人員仍有6,600人缺口待補，行政院對此預計將於今日（10/30）院會通過跨國敖動力精進方案，開放外籍移工從事旅宿業。針對有立委詢問旅宿業預計開放的樣態是哪些？觀光署長陳玉秀對此表示，預計將開放中階技術人力，適用範圍包刮房務、清潔、櫃台及餐飲。太報 ・ 8 小時前
觀光逆差1到9月805萬人次 觀光署：不影響國旅 (圖)
據觀光署統計，114年1到9月觀光逆差達805萬人次。觀光署長陳玉秀（圖）30日在立法院備詢時坦言，因匯率影響，出國相對便宜，短時間還是會維持這種現象；但根據調查，出國不影響國旅。中央社 ・ 6 小時前
