旅宿缺工6600人！行政院將開放移工補4類工作

行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目。（示意圖:shutterstock/達志）

旅宿業長期反映人力招聘困難，行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能先從菲律賓引進人力。

觀光署表示，受缺工影響，業者希望進用移工，之前已透過僑外生留台、外籍實習生來台等方式補人，並持續與勞動部協調，最主要前提仍要保護本國勞工權益。據悉，勞動部預估最快明年第1季在菲律賓設立據點，優先引進菲國移工。

觀光署指出，業者替本國籍員工加薪2000元，就可以進用1位外籍人力，本國單位投保員工數的10％是進用外籍員工的上限，最低薪資朝32K努力。

觀光署說明，目前以調查缺工6600人來跟勞動部協商。專業部分，希望引進的移工曾有旅宿相關經驗、訓練或通過測驗，語言也要有基本能力，例如華語檢定A2左右。

