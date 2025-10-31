旅宿開放外國技術工 許舒博：先求有再求好

▲許舒博表示，這樣開放是兼顧本國勞工，能夠幫本國基層勞工加薪又可以引進更多外國技術人力，對於飯店集團幫助應該很大，只要開放，旅宿業可以選擇願不願意再進用。（圖／記者葉正勳攝影）

[NOWnews今日新聞] 行政院昨（30）日宣布，我國移工政策大幅度調整，其中開放旅宿業、商港碼頭業申請外國技術人力，當幫一位本國勞工加薪2000元，可以開放一位符合薪資門檻、語言能力及技能資格的外國技術人力。中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，對於現在政策覺得合理，也說就「先求有再求好。」



行政院昨日公布4大方案，其中「旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力」，開放旅宿業（不含民宿業）、商港碼頭業申請外國技術人力，當幫一位本國勞工加薪2000元，可以開放一位符合薪資門檻、語言能力及技能資格的外國技術人力。



許舒博表示，這樣開放是兼顧本國勞工，能夠幫本國基層勞工加薪又可以引進更多外國技術人力，對於飯店集團幫助應該很大，只要開放，旅宿業可以選擇願不願意再進用，而預估底薪3.2萬元跟資本工資相差不遠，而為國內勞工加薪2000員也有幫助，「所以我的想法是先求有再求好。」



他補充，隨著台灣人不願意做的3K產業，包括廢棄物清運都陸續開放了，相信這些都於國內產業會有幫助，同時也會兼顧本國勞工利益。





▲開放旅宿業（不含民宿業）、商港碼頭業申請外國技術人力，當幫一位本國勞工加薪2000元，可以開放一位符合薪資門檻、語言能力及技能資格的外國技術人力。（圖／勞動部提供）



對於旅宿業及商港碼頭業的薪資門檻是多少？勞動部長洪申翰昨說，主要是要考慮行業本身薪資數據、主管機關判斷，即便觀光署稱要朝向3.2萬元，目前尚未拍板。



對於為什麼選擇開放旅宿業？洪申翰表示，因為自己實際去操作後，就發現有特定工項對於中高齡勞工有點吃力，但當年輕人也不選擇應聘，那麼導致旅宿業平均召聘時間比較長。



然而，旅宿業過去長期未開放移工，但又存在人力缺口，因此觀光署提出《觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點》大舉開放國外學生來台灣旅宿業，以實習之名補足人力之實，但實習生因無須滿足台灣最低工資、勞健保規範，遭人詬病。



如今「外國技術人力」已放寬到旅宿業，那麼旅宿業海外實習生的「小門」是否應該收斂或退場？洪申翰說，目前該法規主管機關是交通部，而勞動部也希望針對實習生的權益可以進一步規範化，包括改善待遇等，讓這些熟悉台灣環境、具備中文能力的人可以朝向技術人力留台。

