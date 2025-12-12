▲旅居台灣日本人自費製作『日台友好貼紙』，推動台日交流友善行動。（圖／取自日本人的歐吉桑臉書）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】長年旅居台灣、同時經營臉書「日本人的歐吉桑」粉絲專頁的日本部落客下坂泰生（YASUO），近日因一份對台灣的深厚情感與推動台日交流的信念，自發性製作「日台友好 旅日友善貼紙」，並在個人粉絲專頁開放索取，只要留言私訊，他便會自掏腰包寄送給即將前往日本旅遊的台灣民眾，盼能在旅途中促成更多友善互動。他表示，這份貼紙對他而言不只是紀念品，而是「回饋台灣、感謝台灣的小小心意」。

日本人的歐吉桑透露，光是印製貼紙就花費近一萬元新台幣，郵票與信封也全由他自行負擔。他強調，「貼紙成本我自己負擔、運費我自己負擔，全部都自己負擔」，因為他相信真正的友好不是口號，而是願意以時間、金錢甚至人生投入的實際行動。他希望能以自己的力量，替更多台灣旅客在日本旅途中增添溫暖與支持。

這款貼紙從日本人視角設計，不僅具辨識度，也兼具文化巧思。圖案結合台灣代表性的意象，包括武嶺、龜山島、台北101、十分天燈、西螺大橋、台灣梅花櫻花、高美濕地風力發電、玉山、台東田園等元素，以日本人熟悉的人孔蓋風格呈現，更容易讓日本民眾在街頭或景點上注意到。貼紙採用防水材質，可貼在包包、衣服、帽子、手機或皮夾上，方便旅途中使用。

貼紙的功能也相當貼心，上方以日文標示「從台灣來的」，下方寫著「謝謝」。他表示，台灣旅客若在日本想向陌生人道謝，或在面對日本人打招呼時不知如何回應，都可以用手指比向貼紙的中文意思，日本人能馬上理解，也能同時感受到禮貌與善意，促進更多自然的交流。

談起製作貼紙的初衷，日本人的歐吉桑語氣誠懇。他坦言，自己在台灣生活約13年，認識許多自稱喜歡台灣的日本人，但多年來逐漸看見其中有些人將「愛台灣」作為商業目的，甜言蜜語背後往往與利益連結。他認為，真正喜歡台灣的人，都願意犧牲自己的金錢與時間；而假裝喜歡的，絕對不會做出無償付出的行為。「血就是錢，肉體是時間。願意用這兩樣獻給台灣的人，才是我心中的真正友好。」

因此，他堅持不收任何費用，即使許多網友願意付錢支持也一律婉拒。他說，這份堅持也是為了提醒自己，不被金錢誘惑，不讓「喜歡台灣」變成商業化的包裝，而是真真正正的心意。

更令人感動的是，台灣政府普發現金一萬元後，他原本想添購自己的腳踏車零件，但最後決定把這筆錢全部用在台日友好貼紙上。他追加印製了720張貼紙，購入大量郵票與信封，將這份由台灣發給住民的補助，轉化成回饋台灣民眾的實際行動。他說：「住在台灣的日本人大約有兩萬人，但我想，我這樣使用這筆補助，應該是最能向台灣表達誠意的方式之一。」

截至目前，前一批共 660 張貼紙已全數寄出，新的一批也陸續寄送中。他表示，雖然貼紙數量有限，不一定能送到每一個人手中，但只要心意能傳達，能讓更多台灣人在日本旅行時感受到溫暖，就是最大的成就。他想透過這份小小的貼紙，讓日本人看到台灣旅客的善意，也讓日台關係因日常生活中的互動而更加緊密，希望這張貼紙能幫助大家的日本旅遊，也讓更多台灣人與日本人都能因為它而多一句謝謝、多一次微笑、多一分善意，就是他做這件事的主要目的。