旅展北歐線搶手 接330萬大單

ITF首日開展上，許多國外攤位推出舞蹈表演吸引民眾目光。（郭吉銓攝）

ITF台北國際旅展昨（7日）登場，受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，各大旅行社及旅遊平台紛紛祭出超值優惠吸引旅遊愛好者。雄獅旅遊的業績開紅盤，較去年同期成長1成5，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷；可樂旅遊熱賣商品前3名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。

業績可望成長2成

雄獅旅遊此次熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本其次，埃及、土耳其、杜拜等亞非地區位居第三，其中北歐行程買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。今（8日）將迎接旅展第一個周末假日，業者持續祭出優惠口袋商品，沖繩自由行4天9888元起；泰國芭達雅跨年5日2萬1999元起；瑞士冰川10日9萬7900元起；北義雙城送瑞士8日5萬9900元起。

可樂旅遊指出，寒假前及農曆年後出發的高CP值商品是此次旅展主力，長線商品詢問度也有明顯提升，訂單能見度已到明年第2季，樂觀預估今年業績有望較去年成長2成以上。以《原子少年2》冠軍出道的男團F.F.O，今天將在現場演出；另針對「迪士尼探險號」團體及自由行商品推出加碼優惠，現場下訂加碼送迪士尼郵輪行李吊牌、艙門磁鐵、可樂旅遊幣5000枚。

郵輪國旅價吸買氣

民眾對於郵輪的詢問度也高，麗星夢郵輪公司首次參加ITF，推出4大亮點超值年終優惠，主打「用國旅價，住郵輪玩海外」，日韓菲越航線任選，平均每人每晚3000元起，讓旅客用年終獎出國度假，更加碼「北高雙港合購立刻減4000元」、「精選航程買一送一」與「最高贈6500元郵輪消費金」等多重好康。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，「麗星郵輪2.0是最台灣人的郵輪品牌，不論是航線設計、餐飲選擇或船上體驗，都經過時間與市場的認證。北、高雙港雙出發，除了自高雄出發的菲律賓、越南等獨家暖冬航線，明年基隆出發的母港往返航次更推出基隆直航東京與大阪、日韓5晚暢遊3地等獨家行程；除固定周五出發、免請假，最適合白領的航期外，全年度航次涵蓋3天2晚至8天7晚，行程豐富多樣。」

本土OTA（線上旅行社）品牌AsiaYo今年也首度參展，首日便創下驚人業績，其中出現單筆雙人訂單突破20萬元，另有家庭旅遊20人郵輪大單出現。品牌執行長鄭兆剛表示，現場詢問度最高的是郵輪相關產品，打破傳統印象，受到許多30至40歲年輕族群關注，其次為日本自由行，包含滑雪及馬拉松等運動旅遊，均為旅展首日熱門商品。

此次最大優惠商品為「海陸雙享」套裝組合，買郵輪行程贈送價值萬元的台灣奢華露營一泊二食，等於萬元之內，可以同時獲得日本郵輪行程加上台灣奢華露營，每日旅展現場限量組數，開賣首日即在1小時內搶購一空，接下來3天將持續限量開賣。