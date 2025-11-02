旅展戰鼓響 11銀行祭優惠火拼
每年規模最盛大的「ITF台北國際旅展」即將在11月7日登場，由於明年的農曆新年有長達9天連假，有望成為搶購激戰區，觀展時不只要眼明手快搶便宜，刷什麼卡也很重要，今年有多達11家銀行參戰，滿額禮門檻最低5000元起跳，最高達50萬元，台新、玉山兩家銀行甚至祭出近3.7％加碼回饋，爭取大戶青睞。
要搶農曆新年的出國過年好康，你絕對不能夠錯過一年一度的「ITF台北國際旅展」，今年集結123個國家及城市參展，為近8年最多，今年展覽規模擴大至1600個攤位，其中日本館規模超過200個攤位，為歷年最大，巴林今年首度參展，汶萊和馬來西亞也強勢回歸，美國館更是繼2017年後再度以美國館名義參展。
在ITF台北國際旅展，因匯集各國國家館、全台大小旅行社及各大航空公司，從機票、住宿到行程一站都能購足，由於交易金額龐大，更成為發卡銀行搶客的絕佳機會，包含中國信託、台新、永豐、玉山、匯豐、聯邦、一銀等大型發卡行都針對旅展消費祭出回饋，特別是針對大咖消費，回饋率更是水漲船高。
2％回饋不夠 再送2萬元乳霜
台新銀行的「百萬神卡」Richart卡今年改裝後重裝出擊，除切換「假日刷」，於周六日進場消費回饋2％無上限，單日消費累積滿6萬元贈1000元摩斯卡，滿50萬元贈市價超過2萬元的海洋拉娜乳霜，換算回饋率超過4％，堪稱是今年旅展最貴氣的信用卡刷卡滿額禮。
玉山銀下血本 回饋18888元
相較於台新銀行端出頂級保養品，玉山銀行也不甘示弱，單日消費累積滿8萬元贈24吋的名牌行李箱，滿50萬元直接回饋「1點等於1元」的18888點玉山e point，持卡人可於玉山Wallet折抵未出帳消費，也可以兌換電子票券或服務，換算回饋率超過3.7％，由於點數的用途最廣泛，預計一開放兌換就會秒殺。
買不到50萬元也沒關係，也有4間銀行提供稍低的滿額優惠，兆豐銀萬事達卡單日消費滿30萬元贈25吋行李箱，匯豐單日消費滿20萬元贈雙耳深圓鐵烤盤，聯邦單日消費滿20萬元送吹風機，一銀滿16800元贈全聯禮券2000元。
除有針對大戶的「大禮」，各銀行也提供門檻親民的小資滿額禮，今年以中國信託提供的門檻最低，單日消費滿5000元即贈5天上網卡，出國不用再開漫遊，堪稱實用小禮，一銀滿8000元贈旅行收納袋組、聯邦滿8000元贈家樂福提貨券、台北富邦滿8000元贈史努比隨行腰包，元大滿8000元則贈擦手巾。
其他詢問度高的滿額禮，中國信託單筆消費滿3萬元贈旅行袋＋保溫瓶組，元大滿2萬元贈刷卡金200元，永豐滿1萬元、3萬元、5萬元都贈送統一超商禮券，合作金庫滿15000元贈全聯禮券200元，一銀滿8萬元贈20吋行李箱，聯邦滿18000元贈LINE FRIENDS收納包。
不過想要領到滿額禮，也是有訣竅的，由於禮券類、商品券的滿額禮最實用，一般預料很快被兌換完畢，且各家滿額禮都有每日配額，通常是換完就沒了，以ITF每年上萬人龐大人流，務必早入場、下單、早點到四樓兌換處，別讓該到手的滿額禮飛了。
