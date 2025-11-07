旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發

台北國際旅展登場，搭上普發1萬元現金的熱潮，紛紛祭出好康優惠。（圖／東森新聞）





台北國際旅展登場，搭上普發一萬元現金的熱潮，紛紛祭出好康優惠，要吸引消費者上門。

楓葉通紅，在山巒間層層堆疊，年末旅日重頭戲就是賞楓。而再接續冬季，將要迎接雪景、滑雪、泡溫泉行程，剛好又有普發1萬現金，無不想手刀下訂出遊行程，如今又迎來歷年最大規模國際旅展，搶好康不能錯過。旅行社展區人員：「這個是那個義大利的香味，然後這個是土耳其的味道。」

聞香氣猜國家代表味，答對就送你小禮物，旅行社拚創意，要搶普發萬元商機，像是雄獅旅遊就主打玩沖繩、首爾、曼谷，三到五日一萬塊以內還有找，可樂旅遊則是推曼谷機加酒9999，首爾五日免八千，東南旅遊的北海道行，原價快五萬第二人直接折一萬，還有易飛網看你要玩短線還長線，也都有第二人折扣優惠。

雄獅旅遊總經理單葑：「普發一萬的部分，其實受惠比較大的還是在短線，那我們觀察到目前反應比較好的，像是日本還有東南亞，那還有甚至韓國以及國民旅遊，這四個區塊都會普遍受惠。」

可樂旅遊總經理李季柏：「假期天數比較短，三天兩夜的香港澳門，不管是澳門的新濠影匯或香港迪士尼20週年的紀念，三天兩夜大概都是在一萬塊上下的金額。」

年末狂祭優惠，各家競爭激烈，連航空公司也參戰也玩創意行銷。航空公司展區人員：「手幫我擋在這邊，因為它會跑出來。」

扭蛋機、大型飛機氣球搬進展場，長榮航空先是祭出台灣出發的多條航線，最低84折起優惠，華航全航線最高73折，星宇也有全航線85折，連遊輪行程也有業者再推。線上旅平台AsiaYo執行長鄭兆剛：「現在最優惠的就是買郵輪送露營，豪華露營所以一個人算下來，其實也都不到一萬塊錢，所以其實是非常非常划算的。」

超過40間旅行社和123個國家城市，還有國內各大飯店參展，搭上普發萬元小確幸，帶動觀光旅遊潮。

