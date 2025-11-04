旅展搶好康 玩台北萬元有找

台北當代藝術館響應普發現金1萬元，推出MoCA商店限時優惠活動。（台北市政府觀光傳播局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府觀光傳播局四日表示，為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集台北市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高ＣＰ值的台北之旅，進一步帶動觀光與經濟發展。

台北市多處景點也陸續推出響應優惠，例如，台北一０一觀景台推出超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「＃普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。

觀傳局接著說，「二０二五台北國際旅展（ＩＴＦ）」於一一四年十一月七日至十一月十日在南港展覽館盛大登場，觀傳局將於「台北館」進行「玩台北一萬元有找！」專案活動，結合普發現金政策，帶動旅遊熱潮。

活動現場集結台北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青魅力景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等豐富好康，歡迎民眾把握機會，於旅展現場互動抽好禮，輕鬆入手「玩台北」超值方案，用一萬元暢遊台北，玩出最大價值。

觀傳局也提醒，還不知道普發現金怎麼領嗎？民眾自一一四年十一月五日起即可透過普發現金官網線上登記，此外也提供ＡＴＭ、郵局領現等管道，快抓準時間上網登記。