旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找

（圖／台北士林萬麗酒店提供）

一年一度的ITF台北國際旅展即將於11月7日至10日在南港展覽館熱鬧登場，不僅是旅遊迷年底最期待的盛會，各大飯店、航空與旅遊業者也紛紛端出年度最強優惠搶客。今年現場優惠不僅涵蓋住宿、餐飲、機票與旅遊行程，還有不少限定聯名商品與抽獎活動，絕對是規劃冬季旅行、年末出遊或提前卡位春節假期的最佳時機。無論是想撿便宜買住宿券、找餐券聚餐，或是安排海外旅遊行程，旅展現場與線上同步開跑，優惠資訊一波接一波，勢必再掀人潮。台北士林萬麗酒店與煙波國際觀光集團也推出超值住房與餐飲方案，吸引民眾提前下訂。

台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌窯烤片皮鴨二食券」，4人份優惠價1,399元（原價2,860元），每日限量100張。

ITF台北國際旅展本周登場，台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

全日自助餐廳與HighTea下午茶優惠同步登場，士林廚房平日午晚餐券1,099元（原價1,848元）、TEA LAB 茶坊、R bar逸庭「雙人下午茶套餐券」999元、TEA LAB茶坊、R bar逸庭「經典台式牛排雙人套餐券」799元。展場現場更有限定驚喜，現場消費不限金額贈不織布環保提袋與品牌小禮、單筆消費滿額享香氛片、茶葉罐等好禮、滿8,800元抽國際飯店住宿體驗與限定禮品。

住宿、餐飲享有年度最強優惠。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

另外，煙波國際觀光集團則推出線上旅展，此次主打「8館聯合住宿券」，每單張只要2,900元，另提供20送1套票組合，最高優惠享海景家庭房15折起；同步祭出全台9大人氣餐廳熱銷餐券，最低63折起，無論想安排暖冬度假或歲末聚餐，都是最佳入手時機。旗下九大人氣餐廳同步推出熱銷餐券，最低63折起，讓旅人不只住得好，更能吃得滿足，使用期限即日起至2026年6月30日。

煙波國際觀光集團線上旅展登場，此次主打「8館聯合住宿券」。（圖／煙波提供）

