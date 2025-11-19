旅平險線上投保費將創高

隨著北半球冬季滑雪旅遊進入旺季，包括金融業與企業高階主管在內的台灣旅客陸續展開海外休閒行程，帶動旅遊平安保險（旅平險）需求明顯上升。 其中以個人旅客透過線上投保的比例成長最為顯著，並多集中在出發前 一至 三日投保，呈現短期即時投保的行為特徵。 在旅平險投保需求激增下，全年產險業網投收入將再創歷史高。

據統計，今年前十月產險網路投保件數達725.6萬件、年增近20％，累計保費收入46.6億元、年增16.1％，雙雙均創下歷年同期高。三大主力險種中，以旅平險（含旅綜險）成長最為亮眼，前十月保費14.87億元，較去年同期11.1億元大幅成長33.9％；件數亦由368.8萬件躍升至472萬件，年增28％。反映旅遊市場全面回溫與線上投保便利性的雙重助攻。

面對季節性需求，產險公司陸續調整保障內容並推出增值服務，以提升投保意願。以安達產險為例，其旅平險主力在海外急難援助與突發疾病保障方面，包括提供最高10萬美元的海外急難援助、依旅遊區域差異化的突發疾病險，以及納入法定傳染病保障。網路投保的主力客群介於25至45歲之間，整體投保年齡範圍則自18至75歲，與傳統保經代通路的家庭式投保結構有所區別。

