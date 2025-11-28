旅平險線上投保量暴增 全面涵蓋旅程自駕醫療

旅遊市場熱鬧烘烘，帶動相關保險需求加速升溫。今(2025)年前10月產險網路投保件數725.7萬件、年增近20%，累計保費46.6億元、年增16%，雙雙創下同期新高。其中包含旅綜險在內的旅平險成長最明顯，保費達14.87億元，比去(2024)年增加逾3成，件數則自368.8萬件攀升至472萬件，顯見出國旅次增加與線上投保便利性，同步推動市場擴張。

觀察民眾投保行為，旅平險線上投保高度集中在「出發前1至3日」的即時型模式，年輕族群與自助旅客為主要成長來源。網路投保年齡層以25至45歲最為活躍，投保結構較傳統保經代以家庭組合為主的模式，更具個人化與彈性，是今年線上投保市場的重要推升力量。

隨著冬季滑雪、跨年活動與明(2026)年初長假接踵而至，各家產險公司全面強化旅綜險內容，擴大情境式保障、提高額度並加速服務流程，以搶攻年底至春節的出國旺季。旅綜險升級方向從航班延誤、旅程取消、海外突發疾病、醫療代墊，到海外自駕事故、追星行程取消等情境全方面涵蓋，讓保障更貼近不同族群的旅行型態。

像是國泰產險推出3項新型附加保障，包括寵物寄宿延長補償、特殊活動取消慰問及租車事故保險，分別鎖定飼主、追星族與海外自駕族的特定需求。以寵物寄宿延長補償為例，若旅客因天災或交通事故滯留海外造成寄宿日數增加，可獲補償以降低額外支出，為本季旅綜險升級的亮點之一。

然而12月至1月為滑雪旅遊旺季，雪地除霜作業常造成航班延誤，新光產險旅遊險提供每延誤4小時8,000元、最高1.6萬元的補償，並同步調整2025年投保流程，以透明的試算方式與更快的理賠速度提升使用體驗。

泰安產險瞄準高額保障需求的族群，樂暢遊方案主打海外意外傷害最高1,200萬元、突發疾病最高540萬元，並依旅遊地區差異化設計醫療保額，涵蓋法定傳染病及海外緊急救援費用，包括搜救、轉送與相關處置，強化旅途安全網。

富邦產險則與國際SOS合作，加強日本地區住院醫療代墊與最高6萬美元醫療專機轉送服務，並涵蓋航班延誤、旅程取消及海外突發疾病醫療補償，滿足常見旅遊地的醫療需求。

