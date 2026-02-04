旅日勿帶熊肉罐頭 違規最高恐罰150萬、坐牢5年

農業部林業及自然保育署特別提醒，保育類野生動物產製品皆受我國《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，國人如欲攜帶入境，須依規定事先申請核准，違規者最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。（圖／農業部）

近期日本熊害頻傳，有網友詢問在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境，農業部林業及自然保育署特別提醒，保育類野生動物產製品皆受我國《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，國人如欲攜帶入境，須依規定事先申請核准，違規者最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

林業保育署表示，依《野生動物保育法》指定之保育類野生動物名錄，包括熊科（Ursidae）所有物種、網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種保育類野生動物，其產製品包括野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品，民眾於旅途中如有購買疑慮，建議事先詢問店家確認來源與合法性，切勿購買來路不明之產品。

林業保育署說明，常見違規攜帶入境態樣包括中藥及保健品含有虎骨粉、熊膽粉成分、現生象牙加工之印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成之精品錶帶、皮夾、乾燥或真空包裝之眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。相關商品雖在部分國家商店或市集可合法買賣，但一旦攜帶入境，若未具備主管機關核准文件，即屬違法輸入，亦可能涉及動植物檢疫相關規定。

林業保育署進提醒，若確有輸入保育類野生動物產製品需求，應事前透過「農業部簽審通關共同作業平台」提出申請；若涉及CITES附錄物種，尚須取得輸出國核發之CITES出口許可證，經縣市政府初審及農業部審核同意後，始得攜帶入境，並完成海關申報程序。整體審查程序約需3至4週，旅遊期間若臨時購買並申請，恐難及時取得核准。

林業保育署呼籲，依《野生動物保育法》規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，亦適用於網路電商平台或社交媒體等通路，民眾切勿將保育類野生動物產製品攜帶入境或於網路平台、商店販售，以免觸法，國人出國旅遊選購伴手禮時，如涉野生動物產製品，應遵循國內相關規範，共同維護國際保育形象。

