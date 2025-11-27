旅日又變貴？東京住宿稅上調3%無上限 林氏璧：免驚

日本東京都政府計畫修改目前的住宿稅規定，提高稅額至3%且無規定金額上限。（示意圖／Photo AC）





日本東京都政府計畫修改目前的住宿稅規定，提高稅額至3%且無規定金額上限，就盼增加對高價旅館旅客的稅收，但這也意味著接下來去日本可能也會變貴。

明年到日本旅遊，旅費可能又要漲，京都明年3月起把住宿稅從1000日圓一口氣調到1萬日圓，現在更傳出東京也打算把原本本每晚收100到200日圓的定額方式，改成課徵「3%無上限」，也就是你在高級飯店住得越貴，稅就繳就越多，預估民宿也將納入課稅對象，而日本的相關稅收將翻倍，達到百億日圓以上規模。

而目前日本國內已有北海道，在2019年導入2%定率住宿稅，沖繩縣目標在2026年度內跟進。但日本旅遊達人林氏璧就說免驚啦，分析這些方案多半是地方政府為了應對「過度旅遊」而提出，目前還在討論階段。

會怎麼實施、什麼時候實施還沒個定案，甚至2027年日本觀光狀況匯率如何都還是未知數，大家別急著恐慌，更重要的是趁現在日幣匯率低，陸客相對少，在明年11月機場退稅實施前多去幾波日本。

