旅日口袋清單再+1？福島磐梯町盼深化對台交流 展現「名水之鄉」絕景魅力

位於日本福島縣的磐梯町，素有「名水之鄉」的美譽，坐擁雄偉的磐梯山與清澈水源，自然景觀與歷史文化底蘊深厚 。為了向台灣民眾展現這座城鎮的獨特風貌，磐梯町日前特別針對台灣媒體舉辦採訪活動，整合當地的自然資源、歷史古蹟與飲食特色，誠摯邀請台灣旅客親自造訪，感受四季分明的迷人景色 。

磐梯町擁有得天獨厚的自然環境，透過推廣自行車漫遊體驗，遊客能沿途欣賞被秋日紅葉染色的樹林，並眺望壯麗的磐梯山與豬苗代湖 。在柔和的光線映照下，湖光山色如畫，讓人能親身感受微風吹拂，並接觸沿途的在地歷史與文化，享受遠離塵囂的非日常時光，這也是當地極力推廣的觀光資源之一 。

在人文歷史與美食方面，磐梯町擁有歷史悠久的日本酒藏「榮川酒造」，遊客可在此參觀並試飲銘酒；而著名的「慧日寺」則展現了古老建築與自然景觀融合的寂靜之美 。此外，造訪「會津藩校日新館」時，可在職人指導下體驗福島傳統工藝「赤べこ」（紅牛）的繪製樂趣 。飲食文化同樣不容錯過，行程中特別安排品嚐當地名物「輪っぱ飯」（Wappa飯）與手打蕎麥麵，讓旅客透過味蕾深入了解會津地區的豐富文化 。

對於台灣旅客，磐梯町町長佐藤淳一表達了熱烈的歡迎與重視 。佐藤淳一在受訪時特別以「Li-bo, Li-bo」（你好）向台灣朋友親切問候，展現對台灣文化的友善 。佐藤淳一表示，自己也曾造訪台灣，認為台灣是一個非常棒的國家，希望能持續深化雙方的交流 。佐藤淳一強調，磐梯町是擁有磐梯山與名水的美麗城鎮，四季皆有不同發現，熱情喊話「等你們來喔」，期待台灣民眾能親身感受當地的魅力 。

