旅日台人返台必掃貨清單曝光！ 網暴動：這必買

一名旅居日本的台灣網友近日在Threads發文，當被問及「從台灣回日本時都帶什麼」，他直接曬出一張震撼畫面作為回應。照片中，整個行李箱被塞得滿滿當當，裡面清一色都是好市多的抽取式衛生紙，數量多達13包，畫面相當壯觀。

這張照片瞬間引爆網路討論，許多同樣旅外的台灣人紛紛貼出自己的「同款行李箱」，直呼終於找到同類。網友們一致表示，日本衛生紙普遍偏薄且多為捲筒式，使用體驗讓人相當不習慣。有網友形容日本衛生紙「薄得像玻璃一樣透明」，還有人笑稱像夜市撈金魚用的紙，「上大號都覺得手指很危險」、「擤鼻涕衛生紙都會破」。

除了衛生紙這項民生必需品，3M牙線棒也被譽為旅外台人必備神器。多位網友表示，台灣的牙線棒超級堅韌耐用，相較之下，日韓產品都只是一條線，使用兩下就斷裂。一位網友分享，曾經購買當地牙線棒，用到很生氣，最後還是認定3M牙線棒是台灣之光。有人甚至一次帶1500支牙線棒前往日本，分送給駐日親友。

留言區也變成台灣好物清單交流大會。沙茶醬、紅蔥醬、鮮味炒手等台灣獨有調味料榜上有名，讓旅外遊子能在異鄉品嚐熟悉的味道。痘痘貼、菜瓜布、肌樂、金門一條根等生活用品也是必帶品項。甚至連麥香奶茶、台糖2號砂糖和各式古早味零食都成為返台採購重點。

