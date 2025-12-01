旅日必看！日本東京三大精選旅宿一次收藏

室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿及健身房。 圖：©フェアモント東京/提供

[Newtalk新聞]

你是否曾因一間憧憬已久的飯店，而決定展開一趟新旅程？近年「住宿即旅行」的旅遊目的成為風潮。東京作為全球矚目的國際都市，新開的旅宿不僅提供舒適休憩空間，更將特色美食、文化、身心療癒與景觀美學融入其中，打造獨有魅力的東京之旅。

本篇特別精選四間話題住宿設施，從2025年入榜日本米其林一星鑰的奢華酒店，到坐擁水岸景觀的旅店、融入祭典風情與日本茶主題的特色旅館，邀你住進一眼傾心的東京理想之旅。

廣告 廣告

費爾蒙東京 Fairmont Tokyo

擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的奢華酒店品牌「Fairmont」，今年7月正式進駐東京芝浦，在「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35-43樓盛大開幕。享有飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景致，感受極致的都會奢華與開闊視野。



全館217間客房(含29間高級套房)皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型以大面窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。



在餐飲方面，費爾蒙東京提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧。此外，酒店設有室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿與健身房，讓身心徹底放鬆，在舒適的運動與休憩中獲得最佳舒緩。此外，酒店內設有專屬「黃金貴賓廳」，賓客可在此享受細緻入微的款待。



地址：1050023 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S,東京港区芝浦1-1-1

OMATSURI BASE - 祭典氛圍的體驗型旅館

OMATSURI BASE以日本祭典為主題，於今年7月開幕。位處東京市中心的新橋車站附近，喜愛日本祭典的熱鬧與歡樂，絕不可錯過。客房以「睡魔祭」「祇園祭」等日本著名祭典為設計靈感。其中最引人注目的是，以實際神轎意象為靈感的「神轎床」。柔和的提燈光影包圍客房空間，彷彿在夜晚祭典中的浪漫入眠。房內還設有榻榻米與緣側風格的休憩區，以及童趣風情的懷舊零食，處處充滿玩心與趣味。



登上屋頂，映入眼簾的是濃濃的日式縁日風情—釣溜溜球、套圈圈等懷舊遊戲，在旅程中輕輕喚起童心與溫柔記憶，彷彿「住進」那熱鬧而溫暖的祭典場景。這裡不僅提供住宿，更透過視覺、嗅覺、觸覺等五感，引領旅人深入體驗日本文化之樂，以身心親歷的「祭典旅宿」。



地址：東京都中野区弥生町2-25-10 弥生町2丁目ビル1階

ANA Holiday Inn Tokyo Bay - 景觀海景兼具交通便利的住宿首選

ANA Holiday Inn Tokyo Bay位於天王洲運河畔的，是洲際集團旗下飯店之一，於今年4月盛大開幕。結合水岸開放感與都心便利性的嶄新概念，打造出次世代城市飯店。以全新形象重新登場的住宿客房，可一覽東京灣與運河的壯麗景致，無論是從羽田機場還是品川車站前往都十分便利，是觀光與商務旅客的理想據點。



館內設有「The Library Lounge」，收藏超過2萬5千冊書籍與漫畫，提供靜謐雅緻的休憩環境；12歲以下兒童可免費入住並享用早餐服務，貼心照顧親子旅客需求。24小時櫃檯提供便利服務，無論短期或長期住宿，皆可靈活滿足旅程安排。



地址：東京都品川区東品川 2-3-15

Hotel 1899 Tokyo -五感體驗 與日本茶文化共眠

位於新橋的 Hotel 1899 Tokyo，以日本茶為主題的精品旅館。入住櫃檯旁的設有獨特的”侍茶吧台”，由侍茶師(茶藝專家)親自沖泡煎茶與抹茶，接待入住貴賓。客房內備有講究茶壺、茶具及綠茶備品，讓住宿本身成為茶文化體驗。即便身處熱鬧的東京都心，彷彿住進悠然寧靜的茶園空間。



館內咖啡廳提供抹茶甜點與手作茶飲，也可選購原創茶葉。傳統與現代交融的空間中，賓客可用五感享受日本茶的香氣、滋味及療癒。龍名館創業於1899年，秉持「希望讓更多國內外旅客體驗茶與生活之美」的理念，於2018年開業。走入這個融合傳統與現代的空間，再次感受茶所帶來的時光厚度，以五感細味這份悠然與日本茶的仛寂之美。



地址：東京都港区新橋6丁目4番1号

查看原文

更多Newtalk新聞報導

追雪族注意！東北季風12/3來襲 北台高山有望降雪

長榮飛澳洲航班遇兩波亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷

費爾蒙東京-費爾蒙黃金海灣景觀房。 圖：©フェアモント東京/提供

「費爾蒙黃金貴賓廳」，可眺望壯闊的東京灣景，細膩的款待與專屬時光。 圖：©フェアモント東京/提供

祭典主題體驗型旅宿，感受日本祭典的熱鬧氣氛。 圖：©OMATSURI BASE/提供

從客房到公共空間，每一角落都融入日本祭典元素，讓旅客全方位感受日本祭典文化。 圖：©OMATSURI BASE/提供

飯店外觀。現代建築線條與自然景觀交融，呈現優閒度假氛圍。 圖：©ANAホリデイ・イン東京ベイ/提供

The Library Lounge，靜謐雅緻的休憩環境。 圖：©ANAホリデイ・イン東京ベイ/提供

前台專設茶吧，由茶藝專家親自提供煎茶與抹茶。客房則備有茶壺、茶具等泡茶備品。 圖：©Hotel 1899 Tokyo/提供

客房一景。可提供兩人入住。 圖：©Hotel 1899 Tokyo/提供