旅日必買「1小物」！連「木村拓哉」也入坑

日本的便利商店不僅以特色零食著稱，各式生活小物也深受青睞，更讓超商晉升為旅日遊客的必訪景點。據《CNN》日文版報導，日本三大超商之一的全家（FamilyMart），推出的某款「超商小物」意外成為外國觀光客心目中的必買伴手禮，甚至有遊客為了掃貨連跑數家分店，成為近期極具話題的「日本旅遊必敗戰利品」。





「全家條紋襪」榮登國外旅客必買伴手禮之一。（圖／翻攝日本全家官網）





據《CNN》日文版報導指出，這款近期熱議的人氣伴手禮並非特色零食，而是一雙售價僅 390 日圓（約新台幣 80 元）、印有全家企業色的條紋襪。這雙襪子源自全家於 2021 年推出的自創服飾品牌，由知名設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）親自操刀，採用全家代表性的藍、綠鮮豔條紋，搭配白色筒身的簡約設計。這雙「條紋襪」問世後瞬間爆紅，上市首年便寫下賣出140萬雙的驚人紀錄。

日本天王木村拓哉也愛「全家條紋襪」。（圖／翻攝自IG ＠takuya.kimura_tak）

天王木村拓哉也愛穿！機能與時尚兼具，觀光客瘋搶到「塞滿行李箱」

落合宏理表示，這款襪子具抗菌防臭功能、外包裝採用可重複使用的夾鏈袋，尺寸正好方便收納，適合做為旅行備品。全家條紋襪不僅受民眾喜愛，連日本天王木村拓哉也曾在社群媒體分享穿搭照。報導中提到，許多旅客在社群平台上曬出狂掃「條紋襪」的戰利品照，也有人為了湊齊尺寸連跑三家店，甚至有旅客買到塞滿整個行李箱。看準這波全球商機，全家近年也積極推出限定色和品牌聯名款，持續搶攻這波「超商時尚」商機。

