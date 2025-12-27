旅日成本再增加！日本政府拍板：明年7月起「出境稅」漲3倍

國際中心／程正邦報導

日本政府拍板：明年7月「出境稅」漲3倍，赴日旅客超有感。（示意圖／資料照）

計畫明年暑假前往日本旅遊的民眾要注意了。日本政府於26 日召開閣僚會議，正式決議大幅調升「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）。自 2025 年 7 月起，每位旅客出境時繳納的稅金將從現行的 1,000 日圓直接飆升至 3,000 日圓（折合新台幣約 600 元），漲幅高達 3 倍。

出境稅是什麼？誰需要繳納？

「國際觀光旅客稅」是日本政府自 2019 年起實施的稅項。這項稅收並不分國籍，無論是外國觀光客或是日本本國居民，只要年滿 2 歲，透過飛機或船舶離開日本國境時都必須繳納。

徵收方式通常直接併入機票或船票價格中，旅客在購票時即已完成支付，不會在機場櫃檯另外收取。未滿 2 歲的幼童、在日轉機停留未超過 24 小時的旅客，以及因天候等不可抗力因素被迫入境日本者則是豁免對象。

日本熱門景點湧入外籍觀光客，已經影響到當地民眾生活。（示意圖／取自pixabay）

為什麼要漲價？目標直指「觀光公害」

日本共同社報導指出，隨著全球旅遊復甦，大批遊客湧入導致熱門景點如京都市、富士山等地出現嚴重的「觀光公害」（Overtourism）。日本政府預估，稅率調升後，2026 財政年度的觀光稅收將衝上 1,300 億日圓，是過去的 2.7 倍。

這筆龐大的資金將分配給觀光廳、文化廳及外務省，主要用途包括：

1. 環境維護與分流： 優化交通路線，實施特定時段的車輛管制，減緩人潮對當地居民生活的衝擊。

2. 推廣旅遊禮儀： 針對外國遊客加強宣導，減少亂丟垃圾、非法攝影或干擾當地文化的行為。

3. 基礎建設升級： 改善機場通關效率、增設多語標示及強化文化遺產的保護。

旅遊成本試算：對一家四口的影響

對於一般家庭旅遊而言，這次調漲顯得相當有感。以一家四口（皆為 2 歲以上）試算，明年 7 月以後出發，光是出境稅合計就需支付 12,000 日圓（約新台幣 2,400 元），比起目前的 4,000 日圓足足多出了新台幣 1,600 元的支出。

