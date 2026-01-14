旅日拿錯行李險成偷竊罪 1狀況永久禁入境

▲有網友在日本機場拿錯行李，被機場報警、認定偷竊。（圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 出國搭機拿行李，一定要看清楚別誤拿！有網友近日在日本機場拿錯行李，被機場報警、認定偷竊，最終賠償5萬日幣（新台幣約1萬元）才和解，險留下前科，旅日達人林氏璧也提醒，行李在轉盤上絕對要看清楚上面的行李貼紙，是不是寫著你自己的名字，出國回國都一樣。請多花兩秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇的發生啊！

一名網友近日在Threads發文指出，他朋友因為拿錯行李，在日本被報警偷竊罪，最後賠償5萬日幣和解與，當時日本律師也說，如果對方沒有原諒，未來有前科就會被日本禁止入境，引發不少人留言討論，認為「記起教訓吧」、「這種白目行為才賠5萬喔？」、「如果禁止入境，一大堆不看吊牌的人最好別去日本玩了」、「最好不要和解，造成他人不便」。

旅日達人林氏璧也在臉書上發文指出，關於這種事情，他朋友有類似的經驗，只是他是發生在回國時，當時他在桃園拿錯了別人的行李，回國就上班去忙也沒有打開行李。結果兩天之後，他收到警察的電話，被當作偷竊處理。因為對方報警，調監視器後發現是他們拿走的，警察就找上門了。後續處理當然是有些麻煩了！所以，拿行李之前一定要看清楚啊！

林氏璧提醒，在行李轉盤上看到行李的第一件事，絕對是要看清楚上面的行李貼紙是不是寫著你自己的名字，出國回國都一樣。「請多花兩秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇的發生啊！」拿錯別人的行李，意味著你自己的行李也沒拿走，就是一場悲劇。沒什麼好趕時間的，這幾秒的小心可以節省你和對方好幾個小時！

