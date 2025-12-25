旅日旅台遊客比例懸殊! 日本熊本"辦桌宴"推來台觀光

生活中心／李世宸、陳聖翰 熊本報導

台灣人超愛去日本，但日本人對來台旅遊相對冷淡，人數比率大約5：1，實在差很大，現在台積電在熊本設廠，又帶起熊本旅遊熱潮，國籍航空順勢出擊，主打台南直飛熊本航線，為了拉日本遊客，還特地請台南辦桌天王阿勇師來熊本辦桌，介紹台灣辦桌文化。

這邊要處理新鮮大龍蝦，另一邊，要注意油飯是否燜的恰到好處。台南辦桌代表人物，阿勇師，率領8人團隊，專程跑一趟熊本，向熊本縣府介紹辦桌文化。台南名廚阿勇師：「還是照我們的，台灣做到那料理（方式），維持我們的台灣味，尤其台南（味）要有點鍋氣。」這場熊本別開生面的辦桌，熱鬧非凡，從辦桌認識台灣，只是起手式，台語天后曹雅雯也出席，唱起台日知名偶像鄧麗君的我只在乎你。歌手曹雅雯"我只在乎你"：「所以我求求你，請留在我的身邊，除了你我不能感到，一絲絲情意。」一曲經典讓觀眾陷進入回憶殺，但如何推廣日本人來台玩，才是重點，2024年統計，台灣604萬人造訪日本，但來台玩的日本人卻只有131萬，比例是懸殊的5：1。

熊本熊。（圖／民視新聞）熊本縣觀光文化部長脇俊也：「為了促進我們熊本縣內，包括台灣跟韓國的，一些定期航班的達成率，所以我們熊本縣廳，其實補助我們的熊本縣民，如果要新辦護照的話，我們有一定程度的補助金額。」台南市長黃偉哲：「像過去我們也曾經，跟我們的友誼市，彼此的互相訪問，我們也可以讓他們的學生，或是他們的工商界人士，來台南接受我們的招待，像這一類的優惠，以後只會越多不會少。」台日旅遊人數相差這麼多，連台南市長黃偉哲，都特地帶來台南特產，飛一趟熊本親自介紹，因為現在台南已經可以直飛熊本，國籍航空每周航班來到20個之多。

民進黨立委林俊憲、台南市長黃偉哲和台灣虎航董事長黃世惠出席辦桌活動。（圖／翻攝台灣虎航FB）台灣虎航董事長黃世惠：「台積電的加持，然後高雄也有廠，台南也有廠所以不只是旅遊，我相信熊本商務旅客，應該有機會可以佔到40%。」熊本台灣同鄉會會長蔡孟君：「（台灣）三天兩夜的旅行的話，可以以北部（為主）九份十分那邊，去放天燈啊101啊，其實那就是一個套票（行程）。」目前台積電熊本二廠，也正在加緊腳步動工，希望藉科技交流，帶動當地商務客和觀光客也來台灣走走。民視記者李世宸：「在台積電效應的推波助瀾之下，如何讓更多的日本人，願意來到台灣遊玩，成了政府部門跟企業團體，都集思廣益的問題。」

