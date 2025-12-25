旅日族注意！「1神卡」明年起掰了 國內信用卡又少一張 背後原因曝光

實習記者藍子瑄／綜合報導

信用卡族要留意了，國內信用卡市場又有卡別退場。新光銀行旗下「日本航空聯名卡」確定停辦，將自2026年起停止新戶申請，並規劃後續全面停卡。由於該卡長期主打「日航哩程回饋」與「日本機場貴賓室」等優惠，消息曝光後，也引發旅日族關注。

旅日神卡走入歷史 優惠曾讓卡友愛不釋手

這張由新光銀行與日本航空合作推出的「日本航空聯名卡」，過去被封為旅日必備神卡。卡友只要在12家國內指定旅行社，或於日航官網購買國際線機票與旅遊套裝行程，就能享有每消費 40元 累積2哩 JMB哩程的加碼回饋；若搭乘日航商務艙，哩程還可再加碼 50%。

此外，持卡人還能免費使用JCB指定日本國際機場貴賓室，對常往返日本的旅客來說相當實用。

明年起停辦新戶 關鍵原因曝光

不過，這張旅日神卡確定將說再見。新光銀行表示，自2026年1月1日起停止受理新戶申請，後續將全面停卡。

其主因與金融圈「新新併」有關。台新金控（2887）與 新光金控（2888）即將合併，而台新銀行本身已與 國泰航空 發行聯名卡，受限於競業禁止條款，日本航空聯名卡因此無法繼續發行。

新光銀行日本航空聯名卡2026年1月1日起停止申辦。（圖／翻攝自新光銀行官網）

新新併進度一次看 銀行版圖大洗牌

據了解，台新金與新光金已於7月24日完成合併，新光金下市後，將以「台新新光金控」名義上市，股票代號統一為「2887」，躍升為全台第四大金控。至於台新銀行與新光銀行，則預計在2026年6月完成合併，正式邁入新的金融世代。

