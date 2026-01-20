旅日注意！作家點名「這些地方下雪」形同災害：殺氣非常重

生活中心／倪譽瑋報導

作家提出，日本大城市下雪，電車等交通可能大誤點，讓不少通勤者氣到「殺氣非常嚴重」。（圖／翻攝自pixabay）

日前冷氣團襲擊台灣，日本同樣有受到影響，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」發文指出，近期當地天氣預報說會下大雪，提醒旅日者須小心，如果大城市出現大積雪，飛機、電車、巴士恐大誤點，車站到處都有生氣到瘋狂的上班族、自行開車也會碰上交通堵塞，整體狀況宛如「發生災害一樣混亂。」

近期日本當地天氣預報指出，北海道至本州一帶都有機率出現降雪，「日本人的歐吉桑」對此表示「這幾天去日本旅遊的人，真的小心喔！」雖然東北地區、北海道，每年會下雪的地方，大家都有習慣，但若是大城市下雪「會引起亂七八糟的狀況」。

廣告 廣告

交通方面，「日本人的歐吉桑」說明，如果日本大城市下雪會積雪的話，飛機、電車、巴士會誤點（偶爾甚至取消幾個小時）、計程車永遠找不到，自行開車馬路、高速公路也會塞車好久「下了雪，日本大城市交通會GG」。

除了交通，「人」也相當混亂，「日本人的歐吉桑」舉出一些現象，到處都有走路摔倒的人、飯店馬上客滿、車站到處都有生氣到瘋狂的上班族「大家殺氣非常嚴重」，他直呼大城市下雪「簡直像發生災害一樣混亂。」回歸到台灣，「日本人的歐吉桑」認為住在這很幸福，幾乎一整年都可以騎車。

更多三立新聞網報導

3遊客闖冰湖落水「2人極凍慘死」被沖走 絕望掙扎畫面曝

冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」

賭上首相大位！高市早苗拚國會重選 再提「台灣有事」

《功夫》火雲邪神梁小龍死因曝光 徒弟揭「搶救6小時後安然告別」

