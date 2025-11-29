旅日注意！日本推1新制 欠醫療費恐拒入境

日本推出新制度。（示意圖／翻攝自pexels）





日本政府計畫強化因應外國旅客未繳醫藥費的措施，擬將相關資訊納入入境審查系統。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費超過1萬日圓（約新台幣2千元），未來再次入境時可能遭到拒絕。期望可有效降低外籍旅客欠費情況，並提升醫療與入境管理效率。

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府已向自民黨外國人政策本部說明此項調整，並預計自明年度起強化審查標準。現行制度由厚生勞動省（相當於衛服部）蒐集各醫療院所通報的欠費個案，僅限未支付超過20萬日圓（約新台幣4萬1千元）的資訊，並提供給出入國在留管理廳（類似移民署）作為參考。政府研議把門檻從20萬日圓下調至1萬日圓，並研究要求外國旅客入境前先投保，以降低欠費風險。

廣告 廣告

報導指出，部分外國旅客在日本生病後前往醫療機構診治，卻未支付醫療費用，使欠費情況逐年受到關注。目前具有中長期居留資格的外國人入境時，並不會檢核是否有未繳醫藥費紀錄。日本政府計畫自2027年度起，將此類資訊一併登錄於系統中，讓主管機關在審查居留延長與入境時可作為參考依據。

未來制度上路後，持有中長期居留證的外國人若遲繳醫藥費，可能在申請延長居留時遭拒，若離境後再度入境也可能被限制。相關細節仍在完善，政府後續將依規劃持續調整配套措施。

更多東森新聞報導

見義勇為卻被刺5刀！60歲男命危進ICU 女兒急求助：每天醫藥費破4萬

苗栗隨機傷人案 1男2女童醫療費縣府允補助

舉牌工爸爸下咽癌癌末 擔心妻兒三人遺孤

