旅日注意！「第二波流感」來了 關東地區病例激增

日本出現流感。（示意圖／翻攝自pexels）





旅日專家林氏璧在臉書發文提醒，日本流感疫情出現明顯回升，研判「第二波流感流行已經來了」，除了九州之外，關東地區的疫情也顯升溫。

林氏璧指出，日本流感患者人數在去年11月達到高峰後，至今年1月初一度降到低點，但隨著近期氣溫明顯偏低，流行曲線再度整體上升。根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至1月25日當週，全日本3000多家醫療機構通報流感患者共6萬3326人，平均每家醫療機構通報人數已連續3週增加，疫情再度擴大。

關東地區疫情升溫

若以地區來看，九州仍是流行重點，包括鹿兒島、宮崎與大分縣通報數居高不下；同時，原本疫情相對平穩的關東地區也再度升溫，千葉、埼玉等東京周邊縣市重新出現在高通報名單中。全日本47個都道府縣中，有38個平均通報數超過10人，42個地區的患者數較前一週增加。

在東京方面，定點醫療機構通報數在連續幾週降到10人以下後，最新一週再度回升至10人以上，目前流行較明顯的區域包括八王子市、町田市、中野區、豐島區、北區、荒川區與江東區。林氏璧指出，從病毒型別分析來看，最近5週以A型H3流感為主，占約74%，但B型流感比例已上升至26%，顯示這波疫情是A、B型混合流行的第二波流感。

