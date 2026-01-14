旅日注意！誤拿行李恐成「偷竊罪」1狀況永久禁入境

近日一名網友指出，其友人在日本機場因「誤拿行李」被以偷竊罪偵辦。（示意圖／翻攝自Pexels）





出國旅遊提領行李時若不小心，恐演變成法律惡夢！近日一名網友指出，其友人在日本機場因「誤拿行李」被以偷竊罪偵辦，失主若未原諒恐面臨終身禁止入境日本。旅遊達人林氏璧也分享友人回國拿錯行李經驗，並透露秘訣防止拿錯行李。

原PO在Threads上透露，友人在行李轉盤拿錯他人的行李箱，對方發現後隨即報警處理，並以偷竊罪偵辦，儘管事後聘請日本律師居中協調，最終仍支付5萬日圓（約新台幣1萬元）達成和解，律師費則另計，然而律師特別警告，若對方未原諒而留下刑事前科，未來恐面臨終身禁止入境日本。

旅遊達人林氏璧也轉發此案至臉書表示，曾有朋友回國時，在桃園機場拿錯別人的行李，因返家後忙於上班未即時打開檢查，結果兩天後接到警察電話，同樣被視為偷竊案處理。

旅遊達人曝秘訣防拿錯行李

林氏璧呼籲，「在行李轉盤上看到行李的第一件事，絕對是要看清楚上面的行李貼紙是不是寫著你自己的名字，出國回國都一樣」，並直言「這幾秒的小心，可以節省你和對方好幾個小時」。

林氏璧的網站「林氏璧和美狐團三孤的小天地」也曾詳細說明，若如果不小心拿錯行李，應立即致電機場或搭乘的航空公司地勤，明確告知「我不小心拿錯行李」，並盡速將行李送回機場。若行李上有失主的聯絡資訊，亦可嘗試直接聯繫；行李被他人拿走，若轉盤已停仍未見行李，應立即詢問穿制服的地勤人員，提供行李條編號、款式及內容物特徵。他也建議出發前應先幫行李拍張照，報失時出示照片會更加方便。

此外，林氏璧建議，除了避免選購過於大眾化的黑色、深藍或銀色行李箱外，也可以在把手綁上鮮豔的絲巾、貼上顯眼的防水貼紙、裝上行李套袋或是加裝色彩突出的行李束帶，又或者是「派一個人一馬當先」在行李尚未運抵前就守候在出貨口，可以有效防止行李在無人看管的情況下被他人誤拿。

