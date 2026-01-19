旅日注意！警報級大雪連下5天 積雪達70cm

▲日本氣象廳預報，21至25日北日本到西日本的日本海一側，預計將出現警報等級的大雪，強降雪將持續五天以上。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 赴日本旅遊注意了！日本氣象廳19日提醒，21至25日北日本到西日本的日本海一側，預計將出現警報等級的大雪，強降雪將持續五天以上，東北北陸積雪量預測將達到70公分。

據NHK等日媒報導，日本氣象廳及國土交通省19日就預計21日至25日期間將出現的大雪天氣發布緊急公告，日本氣象廳天氣監測預警中心主任高橋賢一表示，「強烈的冬季型氣壓模式將持續影響日本，直至25日左右。冷空氣將持續，北日本到西日本一帶的日本海一側，山區和平原地區將持續出現大雪天氣，預計持續五天以上，並有出現顯著降雪的風險。

氣象廳提醒，此次關鍵在於冷空氣將持續一段時間，日本各地到太平洋一側，都將持續被冷空氣籠罩，雖然不是今年冬天最強的冷氣團，但冷空氣至少會持續5天，這種情況並不常見，大概是數年才會出現一次的等級，「雖然冷空氣強度不算特別強，但在持續長度上，確實令人感到不安。」

目前，氣象廳認為預計降雪量未達到標準，暫不發布大雪警報。但由於冷空氣將持續數日，因此強降雪高峰期出現在任何地方都不意外，降雪將持續很長時間，應儘早做好準備。

預計20日晚至21日晚間的24小時內，東北地區和新潟縣降雪量將達到70公分，北海道和北陸地區將達到50公分，長野縣和山陰地區將達到30公分。

此外，預計22日晚至24小時內，新潟縣降雪量將達到100公分，東北地區、北陸地區和近畿地區將達到70公分，長野縣和山陰地區將達到50公分，關東北部地區將達到40公分。此後降雪預計將持續，且降雪量可能進一步增加。

即使在日本海沿岸的平原地區，也可能出現大雪，就連通常降雪量較少的太平洋沿岸地區，預計將出現大雪。

國土交通省防災課長矢崎剛吉提醒，大雪天氣可能造成車輛被困在路上，道路可能封閉，請盡量避免非必要出行。此外，本月初大雪期間，有一些輪胎沒有掛上雪鏈的汽車，被困在山陽道的高速公路上，道路封閉長達17小時，若要開車出行，務必提前安裝防滑鏈、準備鏟子等裝備。

另外，氣象廳預測，目前的大雪預測期結束後，28日可能還有冷氣團來襲。

