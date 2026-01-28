旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
為吸引更多海外旅客深入日本非都會區旅遊，JR東日本宣布將於2026年3月起全面調整旗下外國旅客專用鐵路周遊券內容，不僅推出全新「JR EAST PASS」，同時也擴大多款既有周遊券的適用範圍，橫跨東北、北陸、甲信越，甚至一路銜接北海道，進一步提升跨區移動的便利性。
JR EAST PASS全新上線
此次最大亮點，是全新登場的「JR EAST PASS」，該票券將取代原本依區域劃分的東北版與長野・新潟版周遊券，提供連續5日與10日兩種使用期限，售價分別為35,000日圓與50,000日圓，小童票為半價。旅客可在有效期間內無限次搭乘JR東日本全線列車，並涵蓋東京單軌電車、青森鐵道、岩手銀河鐵道、仙台機場鐵道、三陸鐵道、北越急行線等多條合作私鐵路線，新幹線與特急列車普通車指定席亦可使用，適合規劃長距離、多城市行程的旅客。
隨著新產品推出，現行的「JR EAST PASS（東北地區）」以及「JR EAST PASS（長野・新潟地區）」將於2026年3月13日正式停售，不過在此之前購買的旅客，仍可依原規定於有效期限內繼續使用。
除全新PASS外，JR東日本也同步調整多款熱門聯名周遊券。其中與JR北海道合作推出的「JR East-South Hokkaido Rail Pass」將自2026年3月14日起擴大使用範圍，新增上越新幹線與羽越本線，全線皆可搭乘，讓旅客能從首都圈一路暢遊東北、跨海前往北海道。該6日券價格亦調整為40,000日圓，小童票為20,000日圓。
Hokuriku Arch Pass納入新路段
另一張深受旅客喜愛的「Hokuriku Arch Pass」則在原有北陸與關西動線基礎上，進一步納入首都圈與甲信越地區，包括中央線與大糸線等路段，使東京至京都、大阪之間的移動更加順暢。更新後的7日券售價為35,000日圓，小童票為17,500日圓。
此外，JR東日本旗下仍持續販售多款區域型周遊券，例如東京廣域周遊券、東北・南北海道鐵路周遊券、成田特快來回票以及仙台地區一日周遊券等，部分票券雖未擴大範圍，但價格與販售方式亦配合整體制度同步調整，提供不同旅遊型態旅客更多彈性選擇。
JR東日本預告將簡化手續
在購票與換領流程方面，JR東日本也預告將進一步簡化手續。自2026年4月1日起，凡透過官方「JAPAN RAIL PASS Reservation」網站預訂的日本鐵路通票，旅客可直接在部分設有護照讀取功能的指定席售票機完成兌換，無需再至人工櫃檯排隊。預計適用車站包含東京、新宿、品川、澀谷、上野、池袋、成田機場與羽田機場等主要交通樞紐，將大幅提升入境後的通行效率。
JR東日本表示，此次周遊券制度的全面調整，旨在引導海外旅客從東京走向東北、北陸與北海道等地區，透過更完整的鐵路網絡與更具彈性的票券設計，打造更自由、深入的日本鐵道旅遊體驗。所有新票價與新適用範圍，皆將自2026年3月14日起正式生效。
