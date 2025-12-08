旅日泰雅唱將《麗珠女士》、林茂盛溫馨見面會

出生於大同鄉崙埤村泰雅族旅日唱將麗珠女士八日與代理縣長林茂盛溫馨會見，林茂盛高度肯定麗珠女士在演藝領域卓越表現。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛八日於縣長室溫馨會見出生於大同鄉崙埤村泰雅族旅日唱將麗珠女士，林茂盛高度肯定麗珠女士在演藝領域卓越表現，並讚揚她為蘭陽原住民樹立典範，是名符其實的「原民之光」。

麗珠女士旅日多年，自二０一一年開始陸續發行多張熱銷專輯，演唱造詣及舞臺肢體表演有別於一般演唱歌星，令人讚嘆！去年及今年連續推出二張臺灣歌紀行專輯，將美麗寶島中山北路、寧夏夜市、平溪天燈、宜蘭、花蓮、日月潭等好山好水闡揚國外，亦將原民傳統文化帶入現代生活，她以原住民身分為榮，更讓世界看見原住民文化豐富生命力。

在相見歡的過程中，麗珠女士除謙虛地感謝縣府的支持與肯定，也分享自己一路走來的心路歷程，特別強調成就的背後源自整個部落與家庭支持，並親自演唱耳熟能詳的歌曲，現場互動熱略。另也期許自己未來繼續努力，將這份榮耀轉化為力量，回饋族人與家鄉，為原住民文化及中日民間交流的永續發展貢獻心力。