旅日泰雅唱將《麗珠女士》溫馨見面會

（記者卓羽榛臺北報導）代理縣長林茂盛今日下午於縣長室溫馨會見出生於本縣大同鄉崙埤村泰雅族旅日唱將麗珠女士，縣長高度肯定麗珠女士在演藝領域卓越表現，並讚揚她為蘭陽原住民樹立典範，是名符其實的「原民之光」。



麗珠女士旅日多年，自2011年開始陸續發行多張熱銷專輯，演唱造詣及舞臺肢體表演有別於一般演唱歌星，令人讚嘆！2024年及2025年連續推出2張臺灣歌紀行專輯，將美麗寶島中山北路、寧夏夜市、平溪天燈、宜蘭、花蓮、日月潭等好山好水闡揚國外，亦將原民傳統文化帶入現代生活，她以原住民身分為榮，更讓世界看見原住民文化豐富生命力。



在相見歡的過程中，麗珠女士除謙虛地感謝縣府的支持與肯定，也分享自己一路走來的心路歷程，特別強調成就的背後源自整個部落與家庭支持，並親自演唱耳熟能詳的歌曲，現場互動熱略。另也期許自己未來繼續努力，將這份榮耀轉化為力量，回饋族人與家鄉，為原住民文化及中日民間交流的永續發展貢獻心力。



代理縣長林茂盛感謝麗珠女士對原民文化發揚光大，並致贈紀念品表達謝意，亦強調，縣府將於115年成立「宜蘭縣政府原住民族行政處」，整合更多資源，推動各項原住民文化、教育與產業發展計畫，讓每位優秀的原民朋友都能擁有發光發熱的舞臺。

