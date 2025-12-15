旅日狂吃連鎖店？達人曝「這類店」口味差最大

生活中心／王靖慈報導

旅遊部落客林氏璧今（15）日在臉書粉專提到，發現近日有網友赴日旅遊時，竟將台灣已有分店的餐廳排入行程，合理推測對方認為「台日兩地味道不同」。對此，林氏璧乾脆列出一長串已進軍台灣的日本連鎖餐廳名單，直接拋問：「你去日本會吃台灣已經有分店的餐廳嗎？哪幾間是你覺得和日本完全不一樣的？」，貼文瞬間引發不少旅日族共鳴。





遊日排隊狂吃台灣有的連鎖店？達人曝「這類店」口味被嫌差最大！

林氏璧大讚「なか卯」的親子丼。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）

旅遊部落客林氏璧今（15）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，因日前有位網友赴日旅遊時，將松屋、餃子王將、吉野家等台灣已有分店的餐廳排進行程，合理推測該網友應該認為「台日兩地的味道不同」。因此林氏璧隨後列出一長串已經進軍台灣的連鎖餐廳清單，其中包含一蘭拉麵、一風堂、Sukiya（すき家）、壽司郎、薩莉亞 (Saizeriya)等，詢問網友：「你去日本會吃台灣已經有分店的餐廳嗎？哪幾間是你覺得和日本完全不一樣的？」

林氏璧從社群的反應觀察到，從日本引進的餐廳「幾乎都會或多或少被嫌口味不道地」，尤其以拉麵店最為明顯。唯一的例外似乎是Komeda's Coffee 客美多咖啡，民眾對此評價很不錯且在台灣以相當快的速度在展店，甚至從2018年到現在已經有36間店。另外，林氏璧也指出，有許多民眾會刻意選擇台灣沒有的連鎖餐廳去體驗，例如なか卯、日高屋、花丸（Hanamaru）烏龍麵等。





不少網友都表示自己到日本會專門去吃台灣已有分店的餐廳。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）





貼文一出後，引發兩派網友的聲音。一部分網友表示，即使台灣有分店，自己去日本還是會特地去吃連鎖餐廳，並大讚：「會，藏壽司、壽司郎、彌生軒都比台灣便宜又好吃」、「老公曾碎念說為啥去日本還要吃台灣有開的連鎖店，我說絕對不一樣！藏壽司、壽司郎、彌生軒、薩莉亞、joyfull、勝博殿…美味度價格菜色都有差異啊」、「Katsuya、吉豚屋，日本的豬排大多了」、「會，日本吉野家必吃蔥鹽牛肉，在台灣吃不到」；另一部分網友則表示不會特地排：「看行程重點，如重點在吃就不會，如重點在買逛就會」、「會去吃，但不會特別安排行程一定優先排當地特色美食」、「日本有太多可吃的，通常不會去吃連鎖店，除非沒有選擇或是不想跑遠」。





