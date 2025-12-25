旅日神卡掰掰！ 新光銀日本航空聯名卡2026/1/1起停收新戶

受到新光金和台新金合併影響，國內信用卡市場再度出現卡別退場消息。新光銀行宣布，旗下與日本航空合作發行的聯名信用卡將自2026年1月1日起停止受理新戶申請，後續更規劃全面停卡，這張被旅日族視為必備的神卡正式走入歷史。

新光銀行宣布，旗下與日本航空合作發行的聯名信用卡將自2026年1月1日起停止受理新戶申請，後續更規劃全面停卡。（圖/翻攝自新光銀行官網）

停辦的主因與台新金控、新光金控的合併案有關。由於台新銀行本身已與國泰航空發行聯名卡，受限於競業禁止條款，日本航空聯名卡因此無法繼續發行。台新金與新光金已於今年7月24日完成合併，新光金下市後以「台新新光金控」名義重新上市，股票代號統一為2887，躍升為全台第四大金控集團。至於台新銀行與新光銀行，預計在2026年6月完成合併。

這張聯名卡過去深受旅日族喜愛，持卡人只要在國內12家指定旅行社消費，或透過日本航空官網購買國際線機票及旅遊套裝行程，即可享有每消費40元累積2哩JMB哩程的加碼回饋。若實際搭乘日本航空商務艙，所累積的哩程還可再加碼50%，對重視哩程回饋的旅客來說相當具吸引力。

除了哩程優惠，持卡人還能免費使用JCB指定的日本國際機場貴賓室，對經常往返日本的旅客而言，無論在便利性或實用性上都備受肯定。消息曝光後，也引發不少旅日族關注，這張曾被封為旅日必備神卡的信用卡確定將與卡友們說再見。

